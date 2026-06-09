「似すぎ」「ここまでそっくりとは…」元日本代表DFとプロ野球選手の“激似２ショット” が話題沸騰「見分けつかん！」「奇跡」
「よく似ている」
そんな声が以前から上がっていた２人が、ついに並んだ。
プロ野球・東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆外野手が６月８日、自身のインスタグラムを更新。オーストラリア１部リーグのオークランドFCでプレーする元日本代表DFの酒井宏樹との２ショット写真を公開した。
写真では、２人がひとつの野球ボールを手に笑顔を浮かべており、そのそっくりぶりが大きな反響を呼んでいる。
塩見は投稿で、「よく『似てる』とは言われていましたが、、ご縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました！想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど！やはり世界で戦う選手はかっこいい！！たくさん刺激をもらいました！」と喜びを綴った。
これに対し、酒井も「ありがとうございました。野球大好きなので是非今度試合観に行かせてください」と反応。競技の垣根を越えた交流に注目が集まった。
２人の初共演に、ファンからは歓喜の声が続々。「似すぎです！！ついに２人の共演が見れて嬉しいです！！」「本当に似てる！！笑」「そっくり！」「並んでいると本当に兄弟」「奇跡のツーショットですね」「ここまでそっくりとは思わなかった」「夢実現ですね！」「双子w」「私にとって『神ショット』です」「見分けつかんやろ」「どっちも一流や」といったコメントが寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「双子w」衝撃の一枚！ 元日本代表戦士とヤクルト塩見のそっくりショット！
そんな声が以前から上がっていた２人が、ついに並んだ。
プロ野球・東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆外野手が６月８日、自身のインスタグラムを更新。オーストラリア１部リーグのオークランドFCでプレーする元日本代表DFの酒井宏樹との２ショット写真を公開した。
写真では、２人がひとつの野球ボールを手に笑顔を浮かべており、そのそっくりぶりが大きな反響を呼んでいる。
塩見は投稿で、「よく『似てる』とは言われていましたが、、ご縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました！想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど！やはり世界で戦う選手はかっこいい！！たくさん刺激をもらいました！」と喜びを綴った。
これに対し、酒井も「ありがとうございました。野球大好きなので是非今度試合観に行かせてください」と反応。競技の垣根を越えた交流に注目が集まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「双子w」衝撃の一枚！ 元日本代表戦士とヤクルト塩見のそっくりショット！