酒井とプロ野球選手の２ショットが話題に。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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「よく似ている」

　そんな声が以前から上がっていた２人が、ついに並んだ。

　プロ野球・東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆外野手が６月８日、自身のインスタグラムを更新。オーストラリア１部リーグのオークランドFCでプレーする元日本代表DFの酒井宏樹との２ショット写真を公開した。

　写真では、２人がひとつの野球ボールを手に笑顔を浮かべており、そのそっくりぶりが大きな反響を呼んでいる。

　塩見は投稿で、「よく『似てる』とは言われていましたが、、ご縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました！想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど！やはり世界で戦う選手はかっこいい！！たくさん刺激をもらいました！」と喜びを綴った。
 
　これに対し、酒井も「ありがとうございました。野球大好きなので是非今度試合観に行かせてください」と反応。競技の垣根を越えた交流に注目が集まった。

　２人の初共演に、ファンからは歓喜の声が続々。「似すぎです！！ついに２人の共演が見れて嬉しいです！！」「本当に似てる！！笑」「そっくり！」「並んでいると本当に兄弟」「奇跡のツーショットですね」「ここまでそっくりとは思わなかった」「夢実現ですね！」「双子w」「私にとって『神ショット』です」「見分けつかんやろ」「どっちも一流や」といったコメントが寄せられた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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