すりぃが、同じく大阪をルーツに持つバンド・KANA-BOONとの初のコラボレート楽曲「チューインガム」を6月9日に配信リリースした。これにあわせ、同曲のミュージックビデオも公開となった。

本楽曲は、作詞・作曲をすりぃとKANA-BOON・谷口鮪が共作し、さらに編曲はすりぃとKANA-BOONメンバー全員で手掛けた意欲作。すりぃ自身、自楽曲でのミュージックビデオ出演は約2年ぶりだ。KANA-BOONと共に、まるで5人で新バンドを組んだかのような息の合った一体感あるミュージックビデオはチェックしたいところ。

ミュージックビデオの監督を務めたのは、こちらも すりぃ・KANA-BOON共に初コラボレートとなる映像ディレクター・大久保拓朗。深夜のスーパーマーケットを舞台に好き放題に楽しむ5人の姿が印象的な作品になっており、中でも5人同時にチューインガムを膨らませた時に起きた奇跡の5ショットは必見のワンカットとのこと。

また、このリリースの直前である前日22:00台には、共に地元である大阪のラジオ局・FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』に、すりぃと谷口鮪(KANA-BOON)が生出演。これまでは「フェス会場でチラッと挨拶する程度」だった2組が、この楽曲を共に作り上げていく中でいかに信頼関係を築いていったかが語られており、その空気感はこのミュージックビデオを見れば一目瞭然の仕上がりになっている。

リリースされたばかりの今週末も、すりぃはギタリストとして活動するバンド・Aoooのツアーで韓国へ、またKANA-BOONも47都道府県ツアーが佳境を迎え精力的な活動が続けられている。

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■すりぃ コメント

「自分たちが純粋に惹かれるものに対しての探究心や憧れを もう一度見つめ直そう」

と思ったのが、この曲を作ったきっかけです。

今回は、僕が音楽的に影響を受けたKANA-BOONに、一緒に音楽をしたいとお願いしました。新体制の4人の今の音を惜しみなくぶつけてもらい生まれたこの楽曲から、自分的にもまた新しい発見が沢山ありました。

今、受動的に流れてきた作品に対してしっかりと向き合うことが疲れてきている時代ではあります。ですが、一つ一つの作品にクリエイターのとても純度の高い想いが詰まっていることを感じるきっかけにもなったらいいなと思うので、じっくりと聴いてもらって、たくさん楽しんでもらえたら嬉しいです。

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◾️「チューインガム feat. KANA-BOON」

2026年6月9日（火）リリース

配信：https://kmu.lnk.to/ChewingGum ▼オンエア情報

FM802「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN GOes ON!!-」

※すりぃ・谷口鮪(KANA-BOON)生出演＆「チューインガム」初オンエア

2026年6月8日（月）21:00〜23:54

https://funky802.com/rockkids/

◾️＜すりぃ LIVE TOUR 2026 ”リフレーム”＞

詳細：https://threee.lnk.to/szy 2026年

10月12日（月・祝）東京・Shibuya LOVEZ

10月17日（土）大阪・GORILLA HALL OSAKA

◾️＜KANA-BOON 47都道府県TOUR “CRITICAL HIT PARADE”＞ 開催前のみ掲載

詳細：https://sp.kanaboon.jp/feature/47tour_2026 2026年

・6月13日(土) 和歌山 CLUB GATE

・6月14日(日) 石川 金沢EIGHT HALL

・6月18日(木) 岩手 盛岡Club Change WAVE

・6月20日(土) 秋田 秋田Club SWINDLE

・6月21日(日) 青森 青森Quarter

・6月25日(木) 北海道 札幌PENNY LANE24

・6月27日(土) 宮城 仙台Rensa

・6月28日(日) 山形 ミュージック昭和Session

・7月4日(土) 沖縄 桜坂セントラル

・7月9日(木) 愛知 名古屋CLUB QUATTRO

・7月10日(金) 大阪 心斎橋BIGCAT