高地トレーニング専門スタジオ「ハイアルチ」の店舗「ハイアルチ佐賀スタジオ」（佐賀市）の公式インスタグラムが2026年6月7日、職員による不適切な行動とSNS投稿があったとして謝罪した。本人には厳重注意をしたとしている。

同スタジオをめぐっては、「ハイアルチ」を運営するHigh Altitude Management（東京都中央区）も6日、「ハイアルチ佐賀スタジオに関連するSNSアカウント」で不適切な投稿があったとして謝罪していた。

該当職員は「起こしてしまったことにつきましては深く反省」

ハイアルチ佐賀スタジオの公式インスタグラムは、スタジオオーナーからとして声明を発表。スタジオ職員による「不適切な行動、SNS投稿」で「皆様方へ不快な思いをさせたこと、ご心配をおかけしたことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

該当の職員には厳重注意したとしており、「当人も起こしてしまったことにつきましては深く反省しております」と本人の様子も伝えた。

オーナーは自身の「指導不足」だとし、今後は「本人のみならず、当職員全てに現状の説明と必要な処置を説明していく」とした。

また再発防止策として、「幼児の入室禁止」や「不適切な器具の使用についてはお断りを申し上げる」といった運営方針をとるほか、弁護士にも相談の上再発防止に努めるとした。

声明に具体的な投稿の内容は記載されていないが、Xではトレーニングスタジオとみられる場所で、四つん這いの子どもを稼働するウォーキングマシンに乗せている動画が拡散さており、「危険だ」といった批判的な声が寄せられている。動画に映り込んだ壁には、ハイアルチ佐賀スタジオのインスタグラムに公開されたスタジオの壁に描かれているものと似たイラストが見え、ハイアルチ佐賀スタジオとの関連を指摘する情報も拡散していた。

運営会社「ブランドを運営する立場として決してあってはならない」

6日にはHigh Altitude Managementが公式サイトで、「ハイアルチ佐賀スタジオに関連するSNSアカウントにおいて不適切な投稿があり、お客様ならびに関係者の皆様に、ご不快な思いとご迷惑をおかけいたしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。

該当の不適切投稿について、「ハイアルチが大切にする価値観に反するものであり、ブランドを運営する立場として決してあってはならないものと、重く受け止めております」とし、投稿はすでに削除したと伝えた。

続けて、「本件は一店舗にとどまる問題ではなく、運営体制全体の課題であると認識」しているとして、「全スタジオ（直営・加盟店）におけるSNS運用体制の総点検」「投稿前の確認・承認フローの整備と徹底」などの再発防止に取り組んでいるとした。

J-CASTニュースは8日、High Altitude Managementに詳しい事実関係や不適切投稿に対する処分等について取材を申し込んだところ、

「この度はハイアルチ佐賀スタジオに関連するSNSアカウントにおいて不適切な投稿によりお騒がせし、大変申し訳ございません。本件につきましては、6月6日に公表した通りであり、再発防止に努めてまいります」

と回答があった。