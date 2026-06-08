NPB公示…コックスは4月9日に登録抹消、今季は2戦1勝、防御率3.00

日本野球機構は8日、DeNAのオースティン・コックス投手を自由契約選手として公示した。コックスは5月に左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を受け、今季中の復帰は見通しが立っていなかった。

今季からDeNAに加入したコックスは、4月1日の阪神戦で公式戦初登板。6回5安打1失点で来日初勝利を飾っていた。同8日の中日戦では3回5安打2失点。翌9日に出場選手登録を外れた。2試合で1勝、防御率3.00。

その後、5月に入ってコックスが左肘手術を受けたことが発表された。木村洋太球団社長は「今シーズン中に投げるということは、現実的ではないと思っています」と説明し、今後については「契約に関するコミュニケーションは本人や代理人ともしていない状況」としていた。6月1日にウェーバー公示をされていた。

DeNAは7日のソフトバンク戦に敗れ、今季は25勝31敗2分、勝率.446でセ・リーグ4位と苦戦している。今後、新たな戦力補強が行われるのか注目される。（Full-Count編集部）