西野七瀬、休みの日はゲーム10時間「ご飯も食べずにぶっ続けでやってしまう（笑）」
俳優の西野七瀬（32）、舘ひろし（76）が8日、東京・神田明神で行われた映画『免許返納!?』（19日公開）の大ヒット祈願イベントに登場。タイトルにちなみ、それぞれが“手放したくないもの”を明かした。
【全身ショット】ほほえましい！相合傘で笑顔を見せる舘ひろし＆西野七瀬
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャー（西野）の説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
イベントでは、公開を目前に控えた映画の成功を祈って、舘と西野が神田明神で御祈祷を捧げた。さらに、舘が演じた南条弘の愛車である赤いフェラーリが登場し、交通安全祈願としても有名な神田明神で車祓いを実施した。
本作の見どころを聞かれた西野は「私がこのフェラーリに乗って、舘さん演じる南条を攻め立てるシーンがあって、インパクトがあると思います。舘さんに向かってすごい暴言を言わせていただきました（笑）」と明かす。
舘も印象深いシーンのようで「私に対して『バカヤロー！』と叫ぶんですね。それがすごくかわいくていいシーンになったと思います」とほほ笑んだ。
また、本作にちなみ「手放したくないもの」について聞かれると、西野は「ゲームが大好きなので、ゲームですかね（笑）。お休みがあれば、10時間ぶっ続けで、ご飯も食べずにやってしまうので（笑）。でもそれがすごく楽しいので、手放したくないです」と告白。
一方、舘は「あんまりないんですけど、できればずっとゴルフができる体力があればいいなと思っています」と笑顔を浮かべた。
【全身ショット】ほほえましい！相合傘で笑顔を見せる舘ひろし＆西野七瀬
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャー（西野）の説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
本作の見どころを聞かれた西野は「私がこのフェラーリに乗って、舘さん演じる南条を攻め立てるシーンがあって、インパクトがあると思います。舘さんに向かってすごい暴言を言わせていただきました（笑）」と明かす。
舘も印象深いシーンのようで「私に対して『バカヤロー！』と叫ぶんですね。それがすごくかわいくていいシーンになったと思います」とほほ笑んだ。
また、本作にちなみ「手放したくないもの」について聞かれると、西野は「ゲームが大好きなので、ゲームですかね（笑）。お休みがあれば、10時間ぶっ続けで、ご飯も食べずにやってしまうので（笑）。でもそれがすごく楽しいので、手放したくないです」と告白。
一方、舘は「あんまりないんですけど、できればずっとゴルフができる体力があればいいなと思っています」と笑顔を浮かべた。