ハイデイ日高（さいたま市大宮区）の中華料理チェーン店「熱烈中華食堂日高屋」が、新商品「冷し担担麺」を6月12日から期間限定で販売します。

【写真】日高屋“新商品”がおいしそう！ ボリューミー！ 「サワー祭／コカ・コーラ祭」値引き後の価格がコレ

新商品は、芳醇（ほうじゅん）な風味の練りゴマに、豚肉のうまみとみそのコクを織り交ぜ、深い味わいに仕上げています。ほのかに香るサンショウオイルが清涼感と辛みのアクセントも加えています。価格は単品750円（以下、税込み）。

開発担当者は「豚肉・みそのうまみとゴマの香ばしさが織りなす濃厚な味わいにこだわり、暑い季節でも食べやすい一杯に仕上げました。社内試食の段階でも人気が高く、商品化することができ、うれしく思っています」と話しつつ、「辛いものが好きな方には、『秘伝の辛味噌（30円）』、または、卓上のラー油を追加して辛さマシマシでお楽しみいただくのもオススメです！」とコメントを寄せています。

さらに、新商品「鶏なんこつ唐揚げ」（280円）も期間限定で登場します。

同チェーンでは、「緑茶ハイ」「レモンサワー」「ウーロンハイ」各種1杯につき通常価格から20円引き、「コカ・コーラ」が1杯につき通常価格から10円引きになる「サワー祭／コカ・コーラ祭」を同日から実施するほか、「レモンタルタルチキン」を通常価格より10円引きで販売します。