ブラジル代表でメンバー変更…ウェズレイ負傷離脱でアタランタMFエデルソンが追加招集

ブラジルサッカー連盟（CBF）は7日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表メンバーの入れ替えを発表した。



今回の発表によれば、直近のエジプト代表との国際親善試合で負傷交代したDFウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）が内転筋の損傷と診断された。右サイドバックの主軸として自身初のワールドカップでの活躍も期待されたが、無念の離脱が決定した。



同選手に代わってマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が決定的と報じられるMFエデルソン（アタランタ／イタリア）が、2025年6月以来、約1年ぶりの招集でワールドカップのメンバー入りを果たした。



カルロ・アンチェロッティ監督のもとで23大会連続23回目のワールドカップ出場を決めたブラジル代表。本大会ではモロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同じグループCに入り、2002年の日韓大会以来となる24年ぶり通算6回目の優勝を目指す。