頭がいい人、悪い人の「準備の習慣」の決定的な1つの違い
人生を変えたい。そう思ったことはないだろうか。今のままでは物足りない。もっと成長したい。けれど現実には、何から手をつければいいのかわからない。いきなり大きな挑戦なんてできないし、失敗も怖い。結局、何も変えられないまま時間だけが過ぎていく。
しかし815社・17万3000人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏は、日々の習慣を変えることで周囲の信頼を得て、人生を変えるチャンスを得ることが可能だと言う。たとえば「準備」。多くの人は忘れ物の原因を「うっかり」や「注意力不足」に求めるが、越川氏は準備のやり方そのものに問題があると指摘する。
では、どうすればいいのか。「もっと早く知りたかった」「大学生の娘に渡しました」などの声が集まる同氏の著書『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）から紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
頭が悪い人の「準備」の習慣
たとえば出張の前日。
「前も行ったし、大丈夫だろう」と思いながら準備をする。
たとえば会議の前。
「必要なものは頭に入っている」と、そのまま席に向かう。
そして当日、
名刺が足りない。
充電器を忘れた。
必要な資料が手元にない。
こんなパターンを何度も繰り返していないだろうか。
でも、「うっかりしていた」で済ませ、次は気をつけようと反省するだけで済ませてしまう。
問題は注意力ではない。
「記憶に頼っている」ことだ。
頭のいい人は「忘れ物をしない仕組み」をつくる
一方で、職場で信頼され、評価される「一流」たちは、まったく別の行動をとる。
『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』という本には、こう書いてある。
一方、一般社員210名でこうしたリストを作っていたのは8名（4％）のみでした。
――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より
評価される人は、「覚えておく」ことに頼らない。
忘れる前提で、「仕組み」をつくる。
その差は、結果にもはっきり表れる。
実際、79社の営業組織に対する調査でも、持ち物をリスト化しているチームは、そうでないチームに比べて契約成立率が約15％高い傾向が見られました。忘れ物が減ることで、目の前の相手に集中できる時間が増えたのだと推測されます。
――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より
「次は気をつけよう」と思うだけでは、何も変わらない。
評価される人は、意識ではなく仕組みを変えている。
この違いが、「ミスが多い人」と「安心して任せられる人」を分けているのである。
『会社から期待されている人の習慣115』には、周囲の信頼を得て、人生を変えるチャンスをつかむための115の習慣が収められている。
「私はもっと評価されていいはず」と感じている人は、多くの気づきが得られるだろう。
（本稿は、書籍『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』の一部を引用したオリジナル記事です）
株式会社クロスリバー 代表取締役社長
日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。