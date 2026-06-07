３日連続欠席の遠藤航はW杯に間に合うのか。気になった前主将・吉田麻也の発言「ベスト32、16ぐらいで…」
日本代表の遠藤航は、果たしてワールドカップに間に合うのか。
左足甲の靭帯断裂という大怪我を負ったキャプテンは５月31日のアイスランド戦で約３か月半ぶりに実戦復帰。だが、左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代となった。
メキシコのモンテレイに入ってからも３日間連続で練習を欠席し、ホテルで別メニューとなっている。
同じく別調整の瀬古歩夢は練習場に来て、できるところまでは全体練習に参加している（５日の練習は冒頭15分のみの公開のため不明）。山本昌邦技術委員長は４日のトレーニング前に「回復途中にある」とコメントしていたが、まだホテルにいるという事実は状態が良くないことを物語る。
14日のオランダ戦までは（現地時間で）あと８日。現状では、初戦で起用するのは難しいだろう。まだ試合勘・コンディションともに、万全ではないと感じたアイスランド戦のパフォーマンスを考えても、リスクが高すぎる。
気になるのは、５日に“サポートプレーヤー”として合流した吉田麻也の発言だ。
「勝ち進むと考えたら、ワタルとかも逆にベスト32、16ぐらいで一番いい状態で、みんなが疲れてきたぐらいから入ってきたら、いちばん活躍できるんじゃないかな」
遠藤の怪我について「状態はわからない」と言ってはいたものの、アイスランド戦はともにプレーしており、再合流してからも少なからず情報は耳に入っているはず。グループステージでプレーできない可能性もあるのではないかと勘ぐってしまう。もちろん、そうならないことを祈りたいが...。
キャプテンの不在は影響が小さくないだけに、状態が懸念される。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
左足甲の靭帯断裂という大怪我を負ったキャプテンは５月31日のアイスランド戦で約３か月半ぶりに実戦復帰。だが、左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代となった。
メキシコのモンテレイに入ってからも３日間連続で練習を欠席し、ホテルで別メニューとなっている。
同じく別調整の瀬古歩夢は練習場に来て、できるところまでは全体練習に参加している（５日の練習は冒頭15分のみの公開のため不明）。山本昌邦技術委員長は４日のトレーニング前に「回復途中にある」とコメントしていたが、まだホテルにいるという事実は状態が良くないことを物語る。
気になるのは、５日に“サポートプレーヤー”として合流した吉田麻也の発言だ。
「勝ち進むと考えたら、ワタルとかも逆にベスト32、16ぐらいで一番いい状態で、みんなが疲れてきたぐらいから入ってきたら、いちばん活躍できるんじゃないかな」
遠藤の怪我について「状態はわからない」と言ってはいたものの、アイスランド戦はともにプレーしており、再合流してからも少なからず情報は耳に入っているはず。グループステージでプレーできない可能性もあるのではないかと勘ぐってしまう。もちろん、そうならないことを祈りたいが...。
キャプテンの不在は影響が小さくないだけに、状態が懸念される。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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