ºÇ¶¯¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¾Ú¡ÖSV¡×¡ª¡¡¥ß¥¦¥é¤«¤é¥¢¥ô¥§¥ó¥¿¥É¡¼¥ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯Îò»Ë¤Ï¡Ö¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¡×¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤«¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾Î¹æ¤¬¡ÖSV¡×¤À
¢£SV¤Î½éÅÐ¾ì¤Ï¥ß¥¦¥é¤ÇºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¢¥ô¥§¥ó¥¿¥É¡¼¥ëSVJ¤È¤Ê¤ë
¢£¥ì¥ô¥¨¥ë¥ÈSV¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥ß¥¦¥é¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¡ÖSV¡×
¡¡¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ËºÇ½é¤Ë¡ÖSV¡×¤ÎÌ¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢1971Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥¦¥éSV¡×¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢SV¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥È¡¦¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡ÊÄ¶±Û¤·¤¿Â®¤µ¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥É¤Ë²£ÃÖ¤ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎV·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï385ÇÏÎÏ¤Ë¤Þ¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¡¢¥ê¥ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ß¥¦¥éSV¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥ß¥¦¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¿Ê²½·¿¤È¤·¤Æ¡¢µæ¶ËÅª¤Ê±¿Æ°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡SV¤ÎÌ¾¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¦¥©¥ì¥¹¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤·¡¢¸å¤Ë¡ÖJ¡Ê¥¤¥ª¥¿¡Ë¡×¤ÎÌ¾¤òÆÀ¤Æ¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤òË¾¤à¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç¥ß¥¦¥é¤«¤éÆÃÊÌ¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤òÉ½¤¹¡¢¡ÖSVJ¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖSVR¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¼ÒÆâÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ß¥¦¥é¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢1974Ç¯¤«¤é1990Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÏ¢¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ËSV¤ÎÌ¾¤ò¤â¤Ä¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£SV¤Ï¥ß¥¦¥é¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÀâÅª¤Ê¾Î¹æ¤Ê¤Î¤À¤ÈÃ¯¤â¤¬¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¬Éü³è¤·¤¿¤Î¤Ï1996Ç¯¤Î¤³¤È¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¤³¤ÎSV¤ÎÌ¾¤ò·Ç¤²¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²ÃÀßÄê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤Ï1993Ç¯¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ±¼Ò¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡ÖSE30¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÀÇ½¤Ç¤«¤Ä·ÚÎÌ¤Ê¸ÂÄê¼Ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï1994Ç¯¤È1995Ç¯¤ÎÎ¾Ç¯¤Ë150Âæ¤ò¸ÂÄêÀ¸»º¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿SE30¤À¤¬¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï197Âæ¤ÎSE30¤ò¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç20Âæ¤Û¤É¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¤¥ª¥¿¥¥Ã¥È¡×¤òÁõÃå¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£SE30¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢SE30¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡¢¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£ÅÙ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ö¥íSV¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë1996Ç¯¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢SV¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¡×¤Î°Õ¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥É¤Î5.7¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï500ÇÏÎÏ°Ê¾å¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡ÊSE30¤Ï525ÇÏÎÏ¡¢SV¤â1997Ç¯¥â¥Ç¥ë°Ê¹ß¤Ï530ÇÏÎÏ¤¬Àµ¼°¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡Ë¡¢Æ±»þ¤ËÁõÈ÷¤Î´ÊÁÇ²½¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¥«¡¼¥Ü¥ó¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç1530kg¤Î¼Ö½Å¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎSV¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤â°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤ÎÌÜ¤¬¤³¤ÎSV¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1996Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥á¡¼¥¯¥ì¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ö¥íSVR¡×¤ä¤Þ¤¿1998Ç¯¤Ë1Ç¯¤Î¤ßÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡ÖSV¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í»þÂå¤ÎSV¥â¥Ç¥ë¤À¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¤Ø¤ÎÀßÄê¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë
¡¡¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ÎV·¿12µ¤Åû¥â¥Ç¥ë¤¬¡Ö¥à¥ë¥·¥¨¥é¥´¡×¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢SV¤Ï¤½¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£2009Ç¯¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥à¥ë¥·¥¨¥é¥´LP670 SV¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¤Î6.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖLP640¡×¤«¤é30ÇÏÎÏÁý¤Î670ÇÏÎÏ¤Ë¶¯²½¡£Æ±»þ¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÈæ³Ó¤Ç100kg¤â·ÚÎÌ¤Ê1565kg¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Î·ÚÎÌ²½¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£ºÇ¹âÂ®¤Ç342km/h¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤Ç¤Ï3.2ÉÃ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¤³¤ÎSV¤Ï¡¢350Âæ¤¬¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥¹ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¡ÖLP670 R SV¡×¡¢¡ÖR SV LM GT1¡×¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÀ½ºî¡£¸å¼Ô¤Ï¤½¤Î¥í¡¼¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥à¥ë¥·¥¨¥é¥´¤ËÂ³¤¯¡Ö¥¢¥ô¥§¥ó¥¿¥É¡¼¥ë¡×¤ÇSV¤¬ÄÉ²ÃÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¡ÖLP750-4 SV¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤½¤ì¤Ï¡¢600Âæ¤Î¸ÂÄê¼Ö¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£V·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¼ÖÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê750ÇÏÎÏ¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¼Ö½Å¤â50kg¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ä¥ê¥ä¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¡¢¥ê¥ä¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥·¡¼¤â¤³¤ÎSV¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£Æ±Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥×¥ó»ÅÍÍ¤ÎSV¡¢¡Ö¥¢¥ô¥§¥ó¥¿¥É¡¼¥ëSV¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Ï500Âæ¤¬¸ÂÄêÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ô¥§¥ó¥¿¥É¡¼¥ë¤Ï2016Ç¯¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖS¡×¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¸å´ü·¿¤Î¥¢¥ô¥§¥ó¥¿¥É¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥ô¥§¥ó¥¿¥É¡¼¥ë LP770-4 SVJ¡×¤¬900Âæ¤Î¸ÂÄê¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÆ±SVJ63¡×¤¬63Âæ¤Î¸ÂÄê¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ã¥É¤ÎV·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë770ÇÏÎÏ¤Þ¤Ç¹â¤á¤é¤ì¡¢1525kg¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¤Ç350km/h¤ÎºÇ¹âÂ®¤È2.8ÉÃ¤Î0-100km/h²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Íâ2019Ç¯¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥×¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡ÖLP770-4 SVJ ¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤Ï800Âæ¤¬¸ÂÄêÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î12µ¤Åû¥â¥Ç¥ë¡¢PHEV¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¡Ö¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀSV¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤Ï¤â¤Ï¤ä»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤è¤ê¹âÀÇ½²½¤·¤¿¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¯¹â¤Þ¤ë¡£