¡Ú¹â¹»Ìîµå7²óÀ©°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡ÛÀçÂæ°é±Ñ¡¦¿Ü¹¾´ÆÆÄ¤ÎÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¤Ë1Ëü3000¿Í²óÅú¡Ö¸½¾ì¤È¤ÎÇ§¼±¤Ë¥º¥ì¡×
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï6Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç7²óÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ÎÂè2²ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡¦¿Ü¹¾¹Ò´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀçÂæ°é±Ñ¤È¤¤¤¦»ä³Ø¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤Î1¡¢2²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤Î¤¬Ìò³ä¤«¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Î½ÐÀÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¹âÌîÏ¢¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤È¼«Ê¬¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦¹â¹»À¸¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î°Õ¸«¤È¤¬¡¢¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌîµå¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÈ¼«¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²óÅú¤Ï460¤Î¥Á¡¼¥à¡¢1Ëü3000¿Í¤Ë¤âµÚ¤Ó¡Ö7²óÀ©¤Ë»¿À®¡¢È¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¼è¤é¤º¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼¢²ì¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢7²óÀ©¤¬³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸Ìîµå¤Î7²óÀ©¤¬³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ìÄê¤ÎÍý²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¹âÂÎÏ¢¤ä¥É¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤«¤é°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤Î½ÅÂç¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼þÃÎ¤È¤«ºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤ÎËÜ¼Á¤È¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Î½ÅÂç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Âç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢5²óÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÉÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸¡Æ¤²ñµÄ¤ÈÆ±¤¸·ëÏÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ò¸ò¤¨¤ÆÄÉ²Ã¸¡Æ¤¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»¿À®¤«È¿ÂÐ¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢À»°è¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¹½Â¤²þ³×¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£¹â¹»À¸¼«¿È¤¬¿¼¤¯±¿±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¾¤ËÁª¼ê²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¹»À¸¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¾ì½ê¤ä³«ºÅ»þ´ü¤Ê¤É¤ÎÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥É¡¼¥à¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è7²óÀ©¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ÏÁ´2²ó¡£5·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Âçºå¶Í°þ¤ÎÀ¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£