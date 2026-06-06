この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【こうすれば節約できる】第2回目！携帯やスマホの専門家でキャリアにも超詳しい法林さんとコラボです。今回は節約のこつとおすすめMVNO（格安SIM）をおとどけします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【こうすれば節約できる】第2回目！携帯やスマホの専門家でキャリアにも超詳しい法林さんとコラボです。今回は節約のこつとおすすめMVNO（格安SIM）をおとどけします」を公開した。IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、携帯電話・スマホの専門家である法林岳之氏をゲストに迎え、スマホ料金を見直す際のポイントとおすすめのMVNO（格安SIM）について解説。動画では、通信費を賢く節約するための具体的な手順が語られている。



法林氏は、携帯料金を見直すための第一歩として「自分が毎月どれだけデータ通信を使っているか」を把握することの重要性を力説する。各キャリアが提供する専用アプリ等で数カ月分の平均使用量を確認し、実態に合ったプランを選ぶことが節約の基本だという。さらに、光回線とのセット割引や、遠隔地の家族も含めた家族割引の活用もポイントに挙げる。MNP（モバイルナンバーポータビリティ）を利用した乗り換えについては、過度なキャッシュバックが規制された現状を踏まえ、「今の料金プランの中でどれが良いかを考えた方が得策」と独自の視点を提示した。



続いて、法林氏おすすめのMVNOとして3社をピックアップ。「IIJmio」は、データ通信量が細かく選べ、余った分は翌月に繰り越し可能な点が魅力の老舗プロバイダだ。家族間でのデータシェアもでき、「王道中の王道」と評価する。「mineo」は、データ容量だけでなく通信速度で選ぶプランも展開する独自性が特徴。ユーザー同士が情報交換できる専用コミュニティサイトがあり、用途に合わせた柔軟な契約が可能だと語る。「イオンモバイル」は、全国のイオンモールに店舗を構え、対面で相談できる安心感が最大の強み。シニア向けのプランも提供しており、幅広い層に支持されていると解説した。



戸田氏が「1回見直せば、ずっと安くなりますもんね」と語るように、日々の通信費は一度の行動で長期的な節約効果を生む。専門家の知見は、自身のデータ使用量を把握し、最適なプランを選択するための有効な指標となる。