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意外と知らない日本の映画料金の実態 世界基準の「所得換算」で見えた高額すぎるチケット代

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」が、「日本の映画料金を世界と比べてみたらなんと！ #守鍬刈雄 #映画 #すぐわ」と題した動画を公開した。動画では、日本の映画チケット代を各国の平均手取り月収に置き換えて比較し、その割高感を検証している。



TOHOシネマズの一般料金が2200円に改定されたことを受け、守鍬刈雄は日本の映画料金が世界水準で本当に高いのかを検証した。単純な為替換算ではなく、各国の平均手取り月収を日本の平均に置き換えて「日本人の感覚」としてのチケット代を算出するという独自のルールを設定している。



検証の結果、アメリカの一般料金は日本人の感覚にすると約1050円、イギリスは約1220円、フランスは約1490円となり、日本の2200円は先進国の中で高水準であることが判明した。一方、東南アジア諸国に目を向けると、実際の円換算価格はベトナムで約730～910円、フィリピンで約520～650円と安価だ。しかし、現地の所得水準に照らし合わせると、ベトナムでは約2800円、フィリピンでは約5000円超えの感覚になるという。つまり、東南アジアにおいて映画鑑賞は「かなり高級な娯楽」となっている実態が明らかになった。



さらに、守鍬刈雄は欧米の割引制度の幅の大きさに注目する。アメリカの大手映画チェーンでは、会員向けに火曜や水曜のチケットを50％オフにしており、割引後の価格を日本人の生活水準に換算すると「1枚600円から900円ぐらいの感覚」まで下がる。対して日本は、割引を利用しても1300円から1500円程度に留まる。この差から、映画好きが実際に払う価格で見ると日本の高さは明らかに目立つと結論付けた。



「映画館が誰でも気軽に行ける場所から、特別な体験にお金を払う場所に変わっていく」と動画内で語られた通り、値上げは映画鑑賞が高級レジャー化している現状を浮き彫りにした。各国の所得や割引制度から紐解くことで、単なる数字の比較にとどまらない実態が見える内容となっている。