【トイ・ストーリー5】ーおもちゃと人間の絆ー 感動のラストを期待させる日本語版予告公開！
7月3日（金）に公開となる『トイ・ストーリー5』、シリーズが描いてきたテーマの集大成を予感させる感動的な日本版予告が公開された。
おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいた。想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していたが、ある日タブレット＜リリーパッド＞が現れたことで日常が一変
する。「みんなの時間がタブレットに支配されている」――他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…危機を感じたジェシーの SOS を受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってくる！ 久々に再会を果たしたウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため、 ”デジタル” という史上最大の脅威へと立ち向かうのだが…
今回公開された映像は、カウガール人形のジェシーとかつての持ち主・エミリーとの思い出の一場面から始まる。
かつてジェシーはエミリーのもとで大切にされていたが、エミリーが成長しおもちゃで遊ばなくなったことでつらい別れを経験した。ウッディと出会ったことで、バズをはじめ多くの仲間と出会い新たな居場所を見つけたジェシーだったが、最新作では持ち主・ボニーのもとに最新タブレット・リリーパッドが現れたことで、再び自分たちの居場所が無くなるのではという不安がジェシーを襲う。
一方で、周りから遅れないようにタブレットに没頭していくボニーだったが、かつて遊びの時間の中で輝いていた笑顔が失われていく…。そんな様子に胸を痛めたジェシーは「本当のボニーを取り戻さなきゃ！」とウッディやバズたちと共にボニーとの絆、そしてボニーの笑顔を取り戻すために立ち上がる。
「トイ・ストーリー」シリーズが30年にわたり描き続けてきたもの、それはおもちゃと人間の絆。スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる ”本当の役割” とは何なのか? 「トイ・ストーリー」シリーズが描いてきたおもちゃと人間の絆―ジェシーが仲間達と辿り着く究極の答えに世界中が涙するに違いない。そんな感動のラストを期待させる予告映像が公開された。
ピクサーには【過去作を上回る ”語るべき物語” がある場合以外は続編を作らない】という信念があるが、彼らが自信を持って送りだす ”シリーズ最高” の物語に期待は膨らむばかりだ。ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー5』は7月3日（金）に全国公開。お楽しみに。
＞＞＞場面写真をチェック！（写真4点）
（C）2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいた。想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していたが、ある日タブレット＜リリーパッド＞が現れたことで日常が一変
する。「みんなの時間がタブレットに支配されている」――他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…危機を感じたジェシーの SOS を受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってくる！ 久々に再会を果たしたウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため、 ”デジタル” という史上最大の脅威へと立ち向かうのだが…
かつてジェシーはエミリーのもとで大切にされていたが、エミリーが成長しおもちゃで遊ばなくなったことでつらい別れを経験した。ウッディと出会ったことで、バズをはじめ多くの仲間と出会い新たな居場所を見つけたジェシーだったが、最新作では持ち主・ボニーのもとに最新タブレット・リリーパッドが現れたことで、再び自分たちの居場所が無くなるのではという不安がジェシーを襲う。
一方で、周りから遅れないようにタブレットに没頭していくボニーだったが、かつて遊びの時間の中で輝いていた笑顔が失われていく…。そんな様子に胸を痛めたジェシーは「本当のボニーを取り戻さなきゃ！」とウッディやバズたちと共にボニーとの絆、そしてボニーの笑顔を取り戻すために立ち上がる。
「トイ・ストーリー」シリーズが30年にわたり描き続けてきたもの、それはおもちゃと人間の絆。スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる ”本当の役割” とは何なのか? 「トイ・ストーリー」シリーズが描いてきたおもちゃと人間の絆―ジェシーが仲間達と辿り着く究極の答えに世界中が涙するに違いない。そんな感動のラストを期待させる予告映像が公開された。
ピクサーには【過去作を上回る ”語るべき物語” がある場合以外は続編を作らない】という信念があるが、彼らが自信を持って送りだす ”シリーズ最高” の物語に期待は膨らむばかりだ。ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー5』は7月3日（金）に全国公開。お楽しみに。
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