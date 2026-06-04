専用色と充実装備のアニバーサリーモデル

フォルクスワーゲン・ジャパンは5月26日、コンパクトハッチバックの主力モデルである『ポロ』の誕生50周年を記念した特別仕様車『フォルクスワーゲン・ポロ・エディション50』を日本で発売開始した。

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1975年に初代モデルが誕生したポロは、当時としては革新的な水冷エンジンや、前輪駆動車ならではの広い室内空間を持つ小型車として評価され、以降50年にわたり2000万台以上を販売するベストセラーモデルとなった。



50周年を迎えたフォルクスワーゲン・ポロ。左が1975年誕生の初代モデル、右が50周年記念モデル『ポロ・エディション50』。 フォルクスワーゲン・ジャパン

本モデルは、『TSIスタイル』グレードをベースに、Bピラーの『“50”バッジ』、17インチアルミホイール『トルトーザ（Tortosa）』など、アニバーサリーモデルならではの専用装備を多数装備している。

さらに、純正インフォテインメントシステム『ディスカバープロ』や『前席シートヒーター』、『ドライビングプロファイル機能』を標準化し、快適性や質感とともに日常での利便性も向上させた。

また、ボディカラーにはポロ初採用となる専用カラー『クリスタルアイスブルーメタリック』が設定される。

『フォルクスワーゲン・ポロ・エディション50』の価格は、386万9000円となる。