アルバルク東京が一挙9選手との契約継続を発表…テーブス海ら2027－28シーズンまで複数年契約

6月4日、アルバルク東京は一挙9名と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。

9名のうちテーブス海、ザック・バランスキー、小酒部泰暉の3名は2027－28シーズンまでの複数年契約で、ブランドン・デイヴィス、大倉颯太、中村浩陸、安藤周人、平岩玄、ライアン・ロシターの6名は2027年6月末までの単年契約となる。

日本代表候補に名を連ねているテーブスは、Bプレミア開幕直前の9月17日に28歳の誕生日を迎えるポイントガード。2023－24シーズンからA東京に加わり、所属5年目まで契約を結んでいることになる。今シーズンは負傷離脱の影響でB1リーグ戦30試合の出場にとどまったが、1試合平均7.8得点、4.8アシストを記録。「キャリアの中でも最も充実したシーズンでもあり、最も悔しいシーズンでもありました」と振り返り、来る2026－27シーズンへ向けて「この素晴らしい組織でバスケットをできることに感謝していますし、アルバルカーズの皆さんにチャンピオンシップトロフィーを届けられるように全力で頑張ります」と、コメントを寄せた。

フランチャイズプレーヤーのバランスキーはアルバルク一筋13シーズン目に突入するほか、小酒部も特別指定選手の期間を含めて来シーズンで8年目に。外国籍選手では、マーカス・フォスターとチェイス・フィーラーの退団が決まっているなか、元NBAプレーヤーでもあるデイヴィスは来日2年目もA東京の一員としてプレーする。今シーズンのB1リーグ戦23試合の出場にとどまっていたデイヴィスは、「私たちにはまだやり残したことがあるので、全力を尽くして優勝を勝ち取りたいと思っています」と、新シーズンへの意気込みを口にした。

また、所属6年目を迎えるロシターは「さらに成長を続けて、皆さんと素晴らしい雰囲気をつくっていければと思っています」とコメント。7.9得点、10.8リバウンド、5.6アシストでチームを支えた帰化選手は、来シーズンもチームの大黒柱としての活躍が期待される。

◆■選手コメント

▼ブランドン・デイヴィス



「来シーズンまた戻ってこられることをとても楽しみにしています。私たちにはまだやり残したことがあるので、全力を尽くして優勝を勝ち取りたいと思っています」

▼大倉颯太



「来シーズンも皆さんと共に戦えることを嬉しく思います。Bプレミアになるということで今までと変わるところもありますが、アルバルクらしいチームを作って3つのタイトルを取りにいきます。スケジュールが難しくなると思いますがファンの皆さんにはぜひ会場で応援していただけたらと思います。よろしくお願いします！」

▼テーブス海



「アルバルクと契約継続することができ、大変嬉しく思います。昨シーズンは、キャリアの中でも最も充実したシーズンでもあり、最も悔しいシーズンでもありました。新シーズン、この素晴らしい組織でバスケットをできることに感謝していますし、アルバルカーズの皆さんにチャンピオンシップトロフィーを届けられるように全力で頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします」

▼中村浩陸



「2025-26シーズンもたくさんの応援ありがとうございました！2026-27シーズンもアルバルカーズの皆さんと一緒に戦える事をとても嬉しく思っています。全ての方に感謝の気持ちを持ち、成長していきたいと思っています。優勝目指して一緒に戦っていきましょう！引き続き応援よろしくお願いします！」

▼安藤周人



「来シーズンもアルバルク東京でプレーすることができてとても嬉しいです。そして2025-26シーズン沢山の応援ありがとうございました。皆さんの応援のおかげで苦しかったシーズン戦い抜くことができました。来シーズンもレギュラーシーズン、天皇杯、EASLと大忙しな日程ですがまた皆さんと共に戦えると思うととても楽しみです。今はしっかり休んでまた新しいシーズンに向けてしっかり準備したいと思います。来シーズンもよろしくお願いします！いぇぇぇぇぇぇぇぇい！」

▼ザック・バランスキー



「NBL、Bリーグ、そして新たに始まるBプレミアを全て同じチームで経験できることをとても嬉しく思います。Bリーグの開幕と同じ日に同じ対戦相手、絶対に勝ってBプレミアを良いスタート切りたい！！そして、Bプレミアがどんどん成長していってほしいものですね。菊地組長がセカンドライフに進み、コート上での相手からの嫌われ役がいなくなった今、とうとうバランスキーが嫌われ役になる年が来たのか？そこはお楽しみにですね。新しく始まる挑戦、またアルバルカーズの最高の応援をよろしくお願いします」







▼平岩玄



「いつも応援ありがとうございます。アルバルクの一員として戦えることに感謝しています。なり得る最高のチームを目指して頑張ります」

▼ライアン・ロシター



「またこのチームで新しいシーズンを迎えられることを楽しみにしています。TOYOTA ARENA TOKYOでまたプレーできることも本当に嬉しいです。さらに成長を続けて、皆さんと素晴らしい雰囲気をつくっていければと思っています。そして何より、またアルバルクファンの皆さんの前でプレーできることを楽しみにしています」

▼小酒部泰暉



「皆さんこんにちは。来シーズンもアルバルク東京でプレーできることを嬉しく思います。8シーズン目になり、今まで以上にチームの為に責任を持ってプレーをしていきたいと思います。アルバルクらしさを忘れずにまた1から頑張っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします！」





【動画】アルバルク東京の2025－26シーズンSP映像