朝ドラヒロインに河合優実、SNS納得の反響「いつか主演やると思ってたけど早かったね」 クドカンとのタッグにも期待続々
NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは『ほんのモキチ』と発表した。主演は河合優実、脚本は宮藤官九郎が務め“最も不仲な夫婦の物語”を描く。SNSではさっそく反響が集まっている。
【写真】美しい…！上品にほほえむ河合優実
河合は、宮藤氏が書き下ろした2024年放送のTBS系ドラマ『不適切にもほどがある！』に「純子」役で出演。ドラマがブレイクし、河合の名前は広く知られることに。実力も相まって、24年公開の映画『あんのこと』で『第67回ブルーリボン賞』主演女優賞、『2024年第98回キネマ旬報ベスト・テン』主演女優賞、『第48回日本アカデミー賞』最優秀主演女優賞など多くの賞を受賞。25年2月、『2025年エランドール賞』新人賞を受賞した。
ヒロイン発表にSNSでは、「いつか主演やると思ってたけど早かったね」と納得の声が続々。2人のタッグをふたたび楽しめることに「たのしみですねえ〜」「もう絶対面白いじゃん」「えぐいな」「やったーやったー、楽しみが止まらないぜ！」「アタリの予感しかしない！！！」など、期待の声が多数寄せられている。
【写真】美しい…！上品にほほえむ河合優実
河合は、宮藤氏が書き下ろした2024年放送のTBS系ドラマ『不適切にもほどがある！』に「純子」役で出演。ドラマがブレイクし、河合の名前は広く知られることに。実力も相まって、24年公開の映画『あんのこと』で『第67回ブルーリボン賞』主演女優賞、『2024年第98回キネマ旬報ベスト・テン』主演女優賞、『第48回日本アカデミー賞』最優秀主演女優賞など多くの賞を受賞。25年2月、『2025年エランドール賞』新人賞を受賞した。
ヒロイン発表にSNSでは、「いつか主演やると思ってたけど早かったね」と納得の声が続々。2人のタッグをふたたび楽しめることに「たのしみですねえ〜」「もう絶対面白いじゃん」「えぐいな」「やったーやったー、楽しみが止まらないぜ！」「アタリの予感しかしない！！！」など、期待の声が多数寄せられている。