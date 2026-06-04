NCは、現在開発中のPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG「リミットゼロブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）」(開発：VIC GAME STUDIOS、マーケティング：KADOKAWA）について、CBT「プロローグβテスト」に参加するVTuber3名の情報を公開した。

CBT「プロローグβテスト」の期間中、VTuberの小雀ととさん、或世イヌさん、心白てとさんの3名が、ゲームプレイ配信を行なう。小雀ととさんは、ソロでゲームプレイ配信をするほか、或世イヌさん、心白てとさんはコラボレーションでのゲームプレイ配信を実施する。

また、「プロローグβテスト」のSteam版CBTにおける追加参加者の募集を開始した。

小雀ととさん、或世イヌさん、心白てとさんプロフィール

小雀ととさんプロフィール

【所属事務所】

ぶいすぽっ！

【プロフィール】

癒やし系の声が特徴で、いつもまったりとした雰囲気に包まれている。どのFPSでもスナイパー系の武器が大の得意で、敵に吸い付くようなエイムが見ていて癖になる。

□小雀とと公式YouTubeチャンネル

□小雀とと公式Xアカウント

或世イヌさんプロフィール

【所属事務所】

Neo-Porte

【プロフィール】

表の顔はブラック企業に勤める新卒1年目。あまりの辛さから抜け出すために、仕方なく家業の怪盗を継ぐ。配信を始めた理由は「怪盗が配信したらバズりそう」という安直なもの。いち早く会社を辞めるためにお金を稼ぐ企画を必死に考えている。

□或世イヌ公式YouTubeチャンネル

□或世イヌ公式Xアカウント

心白てとさんプロフィール

【所属事務所】

Neo-Porte

【プロフィール】

エルフの国からやってきたハーフエルフの少女。快活でよく笑い、歌うことが大好きである。とあることがきっかけでドラゴンの卵を拾い、一緒に旅を続けている。先代から受け継いだ立派な杖を持っているが、魔法の腕はまだまだの模様。エルフと人間の共存を目指して、冒険者として人々と交流を深めている。

□心白てと公式YouTubeチャンネル

□心白てと公式Xアカウント

「プロローグβテスト」VTuberプレイ配信日程

小雀ととさん

6月14日(日) 19時より

□配信チャンネル

或世イヌさん

6月15日(月)19時より

□配信チャンネル

※本配信は心白てとさんとのコラボレーション配信を予定しています。

心白てとさん

6月15日(月)19時より

□配信チャンネル

※本配信は或世イヌさんとのコラボレーション配信を予定しています。

※プレイ配信内容、日時などは都合により変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

CBT「プロローグβテスト」Steam版の追加募集開始！

「リミットゼロブレイカーズ」初のCBT「プロローグβテスト」について、日本国内限定でSteam版CBTプレーヤーの追加募集が決定した。「プロローグβテスト」は、全世界のプレーヤーを対象にSteamとモバイルプラットフォームにて6月11日から6月15日まで開催される。

□Steamプレーヤー追加募集専用フォーム

■「プロローグβテスト」実施プラットフォーム

PC [Steam] / モバイル[Android] / モバイル[iOS]

※モバイルプラットフォーム向け「プロローグβテスト」参加への応募期間は終了しています。

(C)ぶいすぽ

(C)Neo-Porte

(C)2026 VIC GAME STUDIOS Co., Ltd., NC Corporation, KADOKAWA CORPORATION. All Rights Reserved.