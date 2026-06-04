日本テレビ系演芸番組「笑点」の公式Ｘが４日、更新され、「重大発表」を告知。ネットではさまざまな推測が広がっている。

「笑点」は５月３１日に６０周年のスペシャル番組を放送。爆笑問題が２７年ぶりに演芸コーナーに登場、ラストには桝太一氏が登場したり、過去の映像をふんだんに紹介するなど盛り上がりを見せた。その時にはＸで、座布団運びの山田隆夫が高く積み上げた座布団を運ぶポスターに「６０年間おつかれさまです」のコピーが添えられていたため、山田が卒業ではないか？などの推察が広がっていた。

そしてこの日、Ｘでは「お知らせ」と題し「笑点がついに…重大発表 ６月７日（日）夕方５時３０分から放送」という投稿が。これには投稿約４時間で５７０件を越えるコメントが。座布団運び卒業か？笑点メンバーの卒業か？

その他にも「１０年ぶりのマラソンランナーならこの書き方をしないだろうし、山田くん卒業でもこの書き方しないだろうし、まさかの映画化？」「三遊亭小遊三さん、パリコレ出演か？」「３０分から１時間放送に？」「昇太さんパパになる？」「時間帯がお引っ越しになり笑点ＶＳサザエさんが始まる…というぐらいの重大発表なんだろうか？」「ついに一之輔兄さんの断髪式か」「好楽師匠がついにやる気を出すとか？」「三平師匠復帰？」など推察が大喜利化しているが、果たして…。