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10·î2Æü(¶â) Singapore / National Stadium
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10·î7Æü(¿å) Seoul / Goyang Stadium
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10·î11Æü(Æü) Bangkok / Rajamangala Stadium
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10·î13Æü(²Ð) Bangkok / Rajamangala Stadium ¢¨NEW
11·î4Æü(¿å) Kuala Lumpur / TM Stadium Nasional
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