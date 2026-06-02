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年齢を重ねるごとに服が増えてしまう。さらにその服がなかなか手放せない…と悩んでいる方も多いのでは。「かつては持ちものが多かった」と話すのは、50代のミニマリスト主婦・本多めぐさん。ここでは本多さんに、「厳選した夏服8着」とコーディネートをシンプルにまとめるコツについて紹介してもらいました。

※ 記事の初出は2025年6月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

50代ミニマリスト、夏に着る服は8枚

ミニマリスト歴10年の在宅ワーカーです。服にあまりこだわりがなく、在宅仕事なので特別な服がいらない環境です。

そんな私がこの夏に着る服は、カーディガン2枚、UVカットパーカー1枚、半袖シャツ2枚、カットソー1枚、ボトムス2枚。こちらの8枚で着まわします。

アウター3枚。無印良品とユニクロを長く愛用

アウターは3枚です。そのうち2枚は無印良品のクルーネックのカーディガン。薄手で暑い時季にも羽織れます。たとえば、お店に入って冷房が効いているときに長袖カーディガンが役に立ちますね。体調管理のためにも、夏でも長袖アウターが欠かせません。

また、ユニクロのUVカットパーカーも薄めの生地で暑い日に大活躍。お出かけの日以外にも、普段のお買い物や散歩で気軽に羽織って出かけています。

インナー3枚。シンプルな白で組み合わせに困らない

衿なしの半袖ブラウス、白い衿つきのシャツ、切り込みが入ったキーネックの半袖カットソー。どれも白色の無地で組み合わせに困らないようにしています。

また、デザインがシンプルで適度にゆとりがあり、1枚でもサッと着られるものを選んでいます。

ボトムス2本。黒と青があれば十分

ボトムスは、薄手素材の黒いストレートパンツとGUのデニムレギンスパンツ。この2本でまわしています。どちらも10年程前に購入したもので長く履いています。私の住む北海道の夏は短いので、6〜9月の4か月間のみ履いている影響もあると思います。

とくにレギンスは下半身がすっきりとして見え、低身長の私にしっくりくるので気に入っているアイテムのひとつです。

夏のコーディネート例3つ

それぞれのコーディネート例を紹介します。基本的にどの服も組み合わせに悩まないよう、テイストを合わせています。

●青カーディガンが主役の装い

まずは、青いカーディガンのコーディネート例です。インナーはカットソー、ボトムスは黒のストレートです。パールのネックレスで少し華やかさも加えています。

●紺カーディガンが主役の服装

次に、紺のカーディガンのコーデ例です。インナーは白ブラウスを着て、ボトムスはデニムのレギンスパンツを合わせました。暑い場所ではブラウスのみで過ごして、冷房のきいた場所ではカーディガンを羽織ります。

●白シャツが主役の装い

最後に白シャツのコーディネート例です。トップスはUVカットパーカー、ボトムスは黒のストレートパンツを合わせました。白シャツは1枚で着てもシルエットがきれいなので気に入っています。

またパーカーは真夏の暑い日に邪魔にならずUVカットしてくれるので、散歩や買い物など普段のお出かけの際にも重宝しています。

服が少ないとコーデを考えなくていいのでラク！

先ほどの組み合わせでローテーションさせています。服のテイストをそろえてあるのでコーデに悩まず、枚数が少ないので収納にも困りません。シンプルなデザインに厳選した8着。このくらいが自分にとって心地よいです。

お子さんがいる方や通勤される方、おしゃれな場所に出かける方は用途に合わせて服が増えると思いますが、在宅ワークで外出の少ないライフスタイルを送る私にとっては、これがベストです。皆さんの服を減らす参考になれば幸いです。