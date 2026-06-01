TWICE・ダヒョン、誕生日に約320万円寄付！白血病患者を支援「もらった愛を分かち合いたかった」

ガールズグループTWICEのメンバー、ダヒョンが誕生日に合わせて寄付をした。

ダヒョンは去る5月28日の誕生日を記念し、蔚山（ウルサン）社会福祉共同募金会に3000万ウォン（約320万円）を寄付した。

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ダヒョンが寄付したお金は、経済的な困難から治療に対して負担を感じる蔚山地域の白血病患者の治療費や医療支援などに使用される予定だ。

ダヒョンは、寄付とともに「誕生日に私がいただいた愛を一緒に分かち合いたかった」として、「治療を受けられている方々に、私の気持ちが少しでも力や慰めになれば嬉しい」と明かした。

（写真提供＝OSEN）ダヒョン

なお、ダヒョンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。