【おとめ座】2026年6月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年6月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
一度やったことをあとからやり直す場面が増えやすい時期です。その場で進めることを優先すると、あとで同じ確認を重ねることになり、かえって手間が増えてしまいそうです。
先に決めておくのは、やることの優先順位ではなくゴールの最終形態。ここまでできたら完了、と自分の中で線を引くと、迷いが減って手が止まりにくくなります。
仕事面では、作業を3つに分けて、最初の1つだけを先に終わらせるのが吉。最初の一歩が決まると、あとは淡々と進みやすくなるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
確認の精度を高め、無駄な手直しを減らすためには、“金のパワー”を使います。おすすめは、「ほたて貝」です。ほたては白く丸みがあり、つやのある見た目が特徴で、これらはすべて金のエネルギーを持つ要素とされています。
さらに、海の恵みである貝は“水のパワー”も併せ持ち、よい結果へとつながる判断力や知恵を引き出してくれるでしょう。お刺身やお寿司でさっぱりといただくのはもちろん、ソテーにしてもその力をしっかり取り入れることができます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞
一度やったことをあとからやり直す場面が増えやすい時期です。その場で進めることを優先すると、あとで同じ確認を重ねることになり、かえって手間が増えてしまいそうです。
仕事面では、作業を3つに分けて、最初の1つだけを先に終わらせるのが吉。最初の一歩が決まると、あとは淡々と進みやすくなるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
確認の精度を高め、無駄な手直しを減らすためには、“金のパワー”を使います。おすすめは、「ほたて貝」です。ほたては白く丸みがあり、つやのある見た目が特徴で、これらはすべて金のエネルギーを持つ要素とされています。
さらに、海の恵みである貝は“水のパワー”も併せ持ち、よい結果へとつながる判断力や知恵を引き出してくれるでしょう。お刺身やお寿司でさっぱりといただくのはもちろん、ソテーにしてもその力をしっかり取り入れることができます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)