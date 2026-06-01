上がり”4連続”バーディでヘンリーが逆転V 松山英樹13位、中島啓太26位
＜チャールズ・シュワブチャレンジ 最終日◇31日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞3打差から出たラッセル・ヘンリー（米国）が上がり3連続バーディでエリック・コール（米国）の背中を捉え、トータル12アンダーで並びプレーオフに入った。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
プレーオフは18番パー4で実施。1ホール目で1.5メートルにつけたヘンリーがバーディを奪い、勝利が決まった。2025年「アーノルド・パーマー招待」以来となる通算6勝目を果たした。一方、プロ18年目のコールには初優勝がかかっていたが、悲願達成はならなかった。トータル11アンダー・3位タイにはベン・グリフィン、マック・マイズナー（ともに米国）が並んだ。首位と3打差の5位から出た松山英樹は2バーディ・3ボギーの「71」と落とし、トータル8アンダー・13位タイに後退してフィニッシュ。中島啓太は「70」でトータル4アンダー・28位タイ、金谷拓実と久常涼は「69」と1つ伸ばしそれぞれトータルイーブンパー・54位タイ、トータル2オーバー・66位タイで終えた。賞金総額は990万ドル（約15億6420万円）、優勝したヘンリーには178万2000ドル（約2億8300万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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