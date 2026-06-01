◆ツールと手作業で“隠れ資産”をあぶり出す最強のステップ

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

お宝銘柄はどう探す？

「資産バリュー株」を発掘する具体的なスクリーニング手順

株式投資において、企業が隠し持つ莫大な「含み益」に注目する資産バリュー株投資。しかし、そのお宝銘柄を見つけ出すには、単なるカンではなく、明確な手順（ノウハウ）が存在します。

次の抜粋は、その具体的な発掘ステップを分かりやすく解説したものです。

さて、そのステップとはこうだ。まずは証券会社のアプリや株式情報サイトで、「PBR（株価純資産倍率）0・5倍以下」「自己資本比率60％以上」でスクリーニングをかける。収益性も加味したいのであれば「PER（株価収益率）12倍以下」という条件を足すといい。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

第一段階：ツールを活用して「安全で割安な企業」を絞り込む

資産バリュー株探しの入り口は、証券会社の無料ツールを活用したスクリーニングです。ここでのポイントは、極端な「割安さ」と「倒産リスクの低さ」を掛け合わせることです。

PBR0.5倍以下という条件は、企業が解散した際に残る資産の「半額」で株が買えるという異常な割安状態を示します。それに加えて自己資本比率60％以上と設定することで、借金が少なく財務基盤が盤石な、安全性の高い企業だけを抽出できます。

さらにPER12倍以下を加えれば、赤字企業を弾き、しっかりと本業で利益を生み出している優良銘柄のリストが完成します。

第二段階：アナログな調査で「含み益」をあぶり出す

しかし、ツールの絞り込みだけでは「真のお宝」にはたどり着けません。ここからが個人投資家の腕の見せ所となります。

そこから創業年が古い会社を中心に有価証券報告書をチェックして、資産の「取得時点の価額」と「現在の価額」の乖離を確認していく。不動産の取得価額は「設備の状況」に記載されていることが多い。現在の価額については、有価証券報告書には記載されていないので、たとえば甲子園球場のように「これはどう考えても安すぎるだろう」と思えるものを探していくことになる。

――『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』より

ここで「創業年が古い会社」を狙うのには明確な理由があります。数十年前から保有している土地などの不動産は、当時の安い価格（取得価額）のまま帳簿に載り続けているため、現在の地価（時価）との間に莫大な差額（含み益）が生じている可能性が高いのです。

企業の有価証券報告書を開き、「設備の状況」という項目から過去の取得価額を確認する。そして、その不動産の立地などを調べ、「どう考えても帳簿の数字は安すぎる」という市場の歪みを見つけ出す。

このデジタルツールと手作業のアナログ調査を組み合わせた地道なリサーチが、市場に放置された「資産バリュー株」を発掘し、手堅く大きなリターンを手にするためのノウハウなのです。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。