グローバルボーイズグループのＮＥＸＺが３１日、東京・代々木第一体育館で自身初のアリーナツアー「ＮＥＸＺ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ “Ｈｅｌｌｍａｔｅ”」の幕開けとなる東京公演の２日目の公演を行った。

メンバー７人はオープニング映像終了とともに、会場後方からのサプライズ登場。大歓声に包まれ、１曲目「Ｌｅｇａｃｙ」から５曲連続で熱いパフォーマンスを展開。リーダー・ＴＯＭＯＹＡが「この最高の音楽を作り出しているのが、俺たちＮＥＸＺだ！」と絶叫すると、会場のボルテージが急上昇した。

６月２４日に発売の日本で３作目となる新ＥＰ「Ｈｅｌｌｍａｔｅ」を引っ提げての公演は、ＥＰ収録曲「Ｈａｎｄｓ ｕｐ， Ｙｏ！」で、会場とメンバーが一体となり特別な空間を作り出していた。

東京公演は２日間で約２万人を動員。新ＥＰのタイトル曲「Ｈｅｌｌｍａｔｅ」を含み、生バンドを率いた迫力満点の全２８曲を披露した。

アンコールのＭＣＣＡＲＴＨＹでは、ＳＯ ＧＥＯＮ（ソ ゴン）が「何か生きていて良かったなって。この一瞬、一瞬を僕は本当に大切にしたい」と感極まって涙を見せるなど、興奮と感動のステージを完走した。