佐々木は6回途中1失点…後を継いだベシアとハグ

【MLB】フィリーズ 4ー3 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板した。6回途中1失点の好投を見せた。降板後、同僚との“珍しい行動”にLA放送ブースも「イケているじゃないですか！」と興奮の声を上げた。

佐々木は初回から100マイル（約161キロ）超えの剛速球を投げ込んだ。2回に中越えソロを浴びたものの、以降は5回まで安打を許さない快投を演じた。2-1で迎えた6回、1死から内野安打と右前打を許して一、二塁とされたところで降板。本拠地のファンが総立ちで拍手を送った。

その後、アレックス・ベシア投手がマウンドへ。満塁のピンチを招くも無失点で切り抜け、雄叫びを上げた。すると、ベンチでは佐々木がベシアと熱い抱擁を交わす場面があった。“火消し”に感謝の思いがあったのかもしれない。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」では降板後の佐々木の様子をキャッチアップ。実況ジョー・デービス氏は佐々木が過去に結果を残せなかったとしつつも、ここ数登板は期待に応えていると称賛。すると、だ。佐々木が右目でウインクする場面が映し出された。

デービス氏は「ウィンクをしていますよ！ この男は一体何者だ!? イケているじゃないですか！」と大興奮。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏もベシアの行動に触れ「（佐々木との交流は）ファンタスティックなことです」と称賛し、「愛が広がっています！」と温かい雰囲気を伝えた。（Full-Count編集部）