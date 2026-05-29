元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、「ザスパ群馬ルミナス」のコーチを務める山崎円美さん（35）が、妻の妊娠を発表した。

【映像】山崎円美さん、妻と写るマタニティーフォト（複数カット）

山崎さんは現役時代、「アルビレックス新潟レディース」や「大宮アルディージャVENTUS」などで活躍し、「なでしこジャパン」のメンバーにも選出された。2023年6月に現役を引退し、現在は女子サッカークラブ「ザスパ群馬ルミナス」のコーチを務めている。

2024年12月31日に更新したInstagramでは、「（少し前の話にはなりますが）戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっってもステキな女性の方と結婚致しました！」と公表。

「この事は公表するつもりはなく、しれっと生きようと思っていたのですが、なんだか微妙に生きづらく…。そしてなにより、こんな生き方もあるんだ！って事をお伝えしたく、勇気を振り絞って公表する決断をしました。（1年かかった笑）まだまだ受け入れられなかったり賛否両論あるかと思いますが、誰かの価値観を広げられたり、誰かの道標になれたり、誰かの勇気や希望になれたらな！と思っております」と明かしていた。

山崎円美さん 妻の妊娠を発表

5月28日の更新では、妻が第1子を妊娠したことを報告し、マタニティーフォトを公開。「この度、妻のおなかの中に小さな命を授かる事ができました。いくつかある選択肢の中から自分達で選択し、チャレンジを繰り返し、祈って願って祈って願い続け…ついに僕たちの元へ。賛否はあるかと思いますが、とにかく妻と我が子、サポートしてくれている周りの方々に感謝の気持ちしかありません！僕たちの夢を叶えてくれた我が子の夢をすべて叶えられる父親になれるよう、より一層がんばります」と、思いをつづっている。

この投稿に、「ステキな写真‼︎無事に元気に生まれますようにー」「賛否なんてないよ！賛賛賛」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）