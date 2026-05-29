ティマが28日のソフトバンク戦で1軍デビュー

巨人のフリアン・ティマ外野手が28日に東京ドームで行われたソフトバンク戦の6回に代打で1軍デビューを飾った。初打席初安打は逃したが、その直後の様子がファンの間で話題となっている。

ティマは6回2死二塁の好機で代打で登場。ヘルナンデスから右中間へ大きな飛球を放った。球場は大歓声に包まれたが、中堅の周東が猛スピードで落下地点で滑り込み、グラブの先端で捕球した。

入団6年目、ドミニカ共和国出身のティマは昨季2軍でチーム2位タイの8本塁打をマーク。今季はファームで26試合に出場し、打率.303、3本塁打、13打点の成績を残し、今月25日に支配下登録され、27日に1軍へ昇格した。

初安打かと思われた打球をもぎ取られた21歳は、相手のスーパープレーに脱帽の笑顔。悔しさも少しにじませながらベンチへ戻っていった。DAZNが「周東佑京にしか捕れない」とコメントをつけて公式X（旧ツイッター）に投稿。ファンは周東の美技だけではなく、ティマの表情にも注目した。

SNS上には「周東に凄さを感じたけど、ティマにも凄さを感じたぞ」「ティマはデカイのにめっちゃ可愛い」「ティマ楽しそうだね、めっちゃ期待しとる」「ティマ、かわいいから好き」「かわいいな笑顔」「ティマさん初めまして。めっちゃ可愛い笑顔ですね」「めっちゃ日本人っぽくなっていておもろい。全力疾走してるし、かわいいな」「周東さん初めて見たからなのか取られた時の反応えぐい。かわいいwwwww」といったコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）