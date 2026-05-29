回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、国産天然本マグロの「大とろ」「中とろ」「ねぎまぐろ」などが登場する「国産天然本まぐろ」フェアを5月29日から期間限定で実施します。より良い社会の構築を目指し、目標に向かってまい進する事業家たちの努力と成功をたたえる国際的な表彰制度「EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2025 ジャパン」（EY Japan主催）に同社の代表取締役社長・田中邦彦さんが選出されたのを記念して、人気サイドメニュー「天然だしうどん」を6月7日まで特別価格150円（以下、税込み）で販売します。

【えー！】シャリより大きい大とろ＆中とろ 160円の“新商品”もおいしそう！

同フェアでは、ブランド物の天然本マグロの魚体からわずか7％ほどしか取れない最高級部位のみを使用し、とろける極上の味わいを楽しめる「国産天然本まぐろ大とろ（一貫）」（390円、以下、税込み）を、上質な脂とマグロのうまみが味わえる「国産天然本まぐろ中とろ（一貫）」（280円）、国産の天然本マグロをぜいたくに使用し、奥深い味わいが特徴の「国産天然本まぐろねぎまぐろ」（280円）がラインアップ。

さらに、「アセロラぶりひら」（300円）、今回、新たにバジルドレッシングを開発した「えび バジルサラダ」（160円）も発売されます。

また、スイーツでは、オリジナルスイーツブランド「KURA ROYAL（クラロワイヤル）」シリーズの新商品として、たっぷりの桃ムース、桃の風味が感じられるピンク色のタルト生地、ジューシーな白桃、ほどよい甘さの桃クリームが味わえる「恋色ももタルト」（550円）や、店内でカスタードホイップとホイップクリームの2種類を注入する「絞りたてシュークリーム」（330円）、韓国発祥のスイーツをイメージした「ヨアボ」（380円）も登場します。

※価格は店舗によって異なります。