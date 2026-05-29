FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

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　「BCNランキング」2026年5月18日〜24日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

FMVA53K3BA（富士通）

2位　FMV Note A A53-K3 ファインシルバー

FMVA53K3SA（富士通）

3位　MacBook Neo 256GB シルバー

MHFA4J/A（アップル）

4位　LAVIE N16 ネイビーブルー

N1635/KAL（NEC）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー

MDHH4J/A（アップル）

6位　LAVIE N16 パールホワイト

N1635/KAW（NEC）

7位　MacBook Neo 512GB シルバー

MHFC4J/A（アップル）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー

MDH74J/A（アップル）

9位　ROG Xbox Ally X

RC73XA-Z2E24G1T（ASUS）

10位　LAVIE N16 ネイビーブルー

N1655/LAL（NEC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。