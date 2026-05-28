5月も終わりにさしかかり、夏らしい日が増えてきました。そろそろTシャツが着たいけれど体型が気になる…。そんなお悩みをもつ人に「ぜひ試してみてほしいのが、GUのメンズTシャツ」と語るのは、プチプラブランドに詳しい40代のブロガー、makiさん。今回はmakiさんおすすめアイテムと、コーディネート例を教えてもらいました。

アイテム1：5分袖で二の腕カバーができる「スウェT」

まずは、毎年大人気の「スウェT」。

【写真】着回し力抜群！猛暑に必須の「冷感生地」Tシャツ

スウェットのような見た目のTシャツで、スウェットよりも薄手なので、これからの季節にも着やすいTシャツです。カラーバリエーションも豊富な全8色展開。1490円とプチプラなのもうれしいです！ 5分袖なので、二の腕が隠れるのもポイント。

171cmの筆者は、ライトグレーのLサイズを着用しています。ゆるっと着たかったのであえてLサイズを選びました。

●ワイドパンツと合わせてきれいめカジュアルに

まずは、ネイビーのタックワイドパンツと合わせてきれいめカジュアルなコーデにしてみました。ゆったりしたシルエットなので、ワイドパンツで合わせるときはインするとすっきり見えます。

●ロングスカート合わせで縦長シルエットを強調

次は、ブラックのIラインスカートに合わせてかわいいコーデにしてみました。スカートがすっきりとしたシルエットなので、インしなくてもバランスよくまとまります。

今回は前だけインして、うしろは気になるお尻をカバーしたコーデにしてみました。

アイテム2：オーバーサイズなのにすっきり見え！「ボクシーT」

次は「ボクシーT」というやや着丈の短いボクシーシルエットのTシャツ。

綿100％でしっかりとした素材で高見えするのに、お値下げされていて990円でした。オーバーサイズですが、裾にかけてややテーパード。すっきり見えする1枚です。

171cmの筆者はブラックのLサイズを着用しています。こちらもゆったりした感じで着たかったので、大きめのサイズを購入しました。

●白のキャミワンピと合わせてかわいく

まずは、キャミワンピのインナーに着てみました。袖を2回折り返してちょっと短くアレンジするとこなれた雰囲気に。

キャミワンピと合わせると、メンズTとわからないくらいかわいくまとまりました。

●ダークカラーのジャンスカと合わせてカジュアルに

次はジャンスカのインナーに着てみました。胸のポケットもポイントになってカジュアルなのに愛らしいコーデに。二の腕を隠せる長さがお気に入りです。

アイテム3：接触冷感生地で真夏も活躍！「ドライボクシーT」

最後は、暑い夏に出番が多くなること必至の「ドライボクシーT」。

先ほどのボクシーTと同じ形ですが、特殊な構造の糸を使用しているため、軽くてハリのある上質な生地で、高い冷感性のあるTシャツです。10色展開でカラーバリエーション豊富、価格は1290円でした。

171cmの筆者はネイビーのLサイズを着用しています。

●淡い色のチノパンと合わせて涼しげに

まずは、ホワイトのチノパンツと合わせてさわやかなカジュアルコーデにしてみました。こちらもしっかりと二の腕が隠せる長さで薄手なので、ボトムスにインもしやすくて着まわしやすいです。

●色物のスカートと合わせてメリハリの効いたコーデに

最後は、イエローのリブスカートと合わせてみました。

シンプルなTシャツなので、どんなボトムスにも合わせやすく、ひんやりとした感じや上品な風合いがお気に入りで、こちらは色違いも買ってみようと検討しています。

どれも40代の体型カバーしたい人にもおすすめなメンズT！ まだチェックしたことがないという方はチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください