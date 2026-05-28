投手として6回1失点…打者として9号先頭打者アーチ

【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、投げては6回を投げて5四死球を与えながらも無安打1失点に抑えて5勝目を挙げた。さらに打者としても先頭打者弾を放ち、二刀流で躍動した。大谷しかできない躍動。同僚からも称賛の声があがった。

投打で異次元の活躍を見せた。初回の第1打席で、相手先発の菅野智之投手からバックスクリーンへ飛距離424フィート（約129.2メートル）の9号先頭打者アーチを放ち、自らを援護した。マウンドでは制球に苦しみ5四死球を与えながらも、要所を締めて6回を無安打1失点に抑え込んだ。

大谷の登板試合での先頭打者本塁打は、20日（同21日）のパドレス戦に続いて2登板連続だ。当然、史上初の偉業。防御率は0.73から0.82に“悪化”したものの、依然として1点台未満という圧倒的な数字を維持している。

間近で目撃する同僚も興奮を隠せない。この日9回に登板し、メジャー初セーブを記録した27歳のカイル・ハート投手は「正直に言うと（大谷のリアル二刀流を見ることは）人生で一番クールなことだよ」と大絶賛した。

「先週の先発登板では先頭打者本塁打、きょうもまた打ったんだ。6回ノーヒット。1失点はしてしまったけど、これも野球。彼の活躍を見るのは気が狂うほど楽しいし、クールなことだ。このチームの一員になれて興奮しているし、（大谷の活躍を）毎日見ることができる」と感動の言葉を並べた。（Full-Count編集部）