MON7Aが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にてパフォーマンスした2曲のライブ音源を、6月7日に配信リリースすることを発表した。

「THE FIRST TAKE」では、現在TikTok総再生回数1億回超えの2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」、2025年に3カ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破したインディーデビュー曲「おやすみTaxi」の2曲で、それぞれバンド生演奏にて一発撮りでパフォーマンスした。「THE FIRST TAKE」の動画とあわせて、ぜひチェックしていただきたい。

◾️リリース情報

「僕のかわい子ちゃん - From THE FIRST TAKE」

配信：https://lnk.to/MON7A_bnk_ft 「おやすみTaxi - From THE FIRST TAKE」

配信：https://lnk.to/MON7A_ot_ft ▼YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

◾️MON7Aドラマ初出演／『タツキ先生は甘すぎる！』

※5/16（土）Huluオリジナルストーリー、5/23（土）第7話、5/30（土）第8話に「三代川類役」として出演 出演者 町田啓太 松本穂香 藤本美貴 寺田心 三遊亭好楽 比嘉愛未 江口洋介

脚本 徳尾浩司

主題歌 「拍手喝采」 福山雅治（アミューズ／Polydor Records）

音楽 得田真裕

演出 鈴木勇馬

フリースクール監修 石井しこう

アートセラピー監修 浜端望美

企画協力 前田志門

プロデューサー 岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

チーフプロデューサー 荻野哲弘

制作協力 オフィスクレッシェンド

製作著作 日本テレビ ▼WEB

公式サイト https://www.ntv.co.jp/tatsuki/

X https://x.com/tatsuki_ntv

Instagram https://www.instagram.com/tatsuki_ntv

TikTok https://www.tiktok.com/@tatsuki_ntv

◾️3rdシングル「とめないで」

2026年4月27日（月）リリース

配信：https://lnk.to/MON7A_tomenaide

※ABC-MART「ゴールデンウィークセール」TV-CMソング

◾️＜MATCH FES 2026「MON7Aと夜の遊園地」＞

2026年6月20日（土）西武園ゆうえんち

公式サイト：https://tinder.co.jp/

特設サイト：https://tinder.co.jp/matchfes2026/mon7a