村上宗隆が称えた“新星”、チームを救ったプレー

【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）

村上宗隆内野手も思わず称えたビッグプレーだった。ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に3-1で勝利。敵軍の勝ち越しを防いだレーザー返球は、試合が終わっても反響が止まなかった。チームに新しく加わった日本人選手に「いきなり爪痕残してる」「また日本人スターを獲得した」と称賛が殺到した。

NPBではプレー経験のない西田陸浮外野手が、デビュー戦でいきなり好守を披露した。同点で迎えた2回2死一、二塁。右翼を守る西田は、ジャクソンの安打に素早く反応し、本塁へストライク送球を投じた。勝ち越しを狙った二塁走者の生還を阻止。アウトの瞬間、一塁手の村上は人差し指を差して、初の捕殺を記録した西田を称えた。

MLBも公式X（旧ツイッター）で西田の衝撃プレーを紹介。投稿で「リクウ・ニシダはデビュー早々肩を試された……そして彼は完璧なストライク送球をした」と綴り、レーザー返球を絶賛した。動画には村上が西田を称える様子も映っており、2人の熱い絆が垣間見える。

好調のチームを支える日本人選手の活躍に日米ファンが歓喜。SNS上には「挨拶代わりのレーザービームに村上も笑顔」「送球がドンピシャだった」「村上が褒めてるの最高すぎる」「村上とマイナーから勝ち上がった西田がメジャーの舞台で戦ってんのかっこよすぎかよ」「ホワイトソックスにサムライが2人」などのコメントが飛び交い、“2人の侍”が見せる活躍に胸を膨らせていた。（Full-Count編集部）