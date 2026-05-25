【俺の楽器・私の愛機】2031「テレキャスター12年物 ストラトキャスター1年物」
【テレキャスタースクワイヤーインフィニティ/ストラトキャスターBacchus】（札幌市 シンコちゃん 60歳）
ストラトキャスターはネックが太く平で弾きにくいかな！
◆ ◆ ◆
テレの指板はずいぶん剥がれて天然レリック化しているし、ストラトタイプはリアハムの22フレット仕様だし、このメイプルの色合いを見るにローステッドネックじゃないの？とも思えるわけで、いくらでもツッコミどころがありそうな2本なわけですが、なんで説明文が1行で写真も1枚のみなの。イケずやなあ。むしろカッタウェイに引っかかっている可愛らしいBaby-Gの方が気になるわ。次回の投稿で説明責任を果たしていただきましょう（笑）。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
※最大5枚まで
●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ