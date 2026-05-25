【テレキャスタースクワイヤーインフィニティ/ストラトキャスターBacchus】（札幌市 シンコちゃん 60歳）

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ストラトキャスターはネックが太く平で弾きにくいかな！

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テレの指板はずいぶん剥がれて天然レリック化しているし、ストラトタイプはリアハムの22フレット仕様だし、このメイプルの色合いを見るにローステッドネックじゃないの？とも思えるわけで、いくらでもツッコミどころがありそうな2本なわけですが、なんで説明文が1行で写真も1枚のみなの。イケずやなあ。むしろカッタウェイに引っかかっている可愛らしいBaby-Gの方が気になるわ。次回の投稿で説明責任を果たしていただきましょう（笑）。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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