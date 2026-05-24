おなじみの野菜を新たな発想でおいしく味わう副菜のアイデアをご紹介。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんです。今回のレシピは「ゆでキャベたま」。一年をとおして使えるキャベツを、ドレッシング感覚の半熟卵でアレンジします。

新たなおいしさに出合えるキャベツ×半熟卵の副菜

さっとゆでたキャベツに、とろとろの半熟卵をドレッシングのようにからめて。

●ゆでキャベたま

【材料（4人分）】

キャベツ 1／2個

卵 2個

しらす 50g

塩、粗びきコショウ（黒） 各少し

A［サラダ油、しょうゆ、みりん各大さじ1 万能ネギ（小口切り）3本］



【つくり方】

（1） キャベツはざく切りにし、塩を加えた熱湯でさっとゆでてザルに上げる。冷めたらしっかり水気を絞る。

（2） （1）の鍋の湯に卵を入れて7分ゆで、冷水に取る。冷めたら殻をむき、半分に切る。

（3） （1）としらすをAであえ、器に盛る。（2）をのせて万能ネギを散らし、コショウをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう