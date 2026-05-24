[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節](ミクスタ)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 6 星広太

DF 22 生駒仁

DF 96 西袋裕太

MF 7 平原隆暉

MF 9 河辺駿太郎

MF 14 井澤春輝

MF 17 岡野凜平

MF 19 吉原楓人

MF 30 福森健太

FW 18 渡邉颯太

控え

GK 39 谷口璃成

DF 4 長谷川光基

MF 8 吉長真優

MF 13 熊澤和希

MF 24 平松昇

MF 40 官澤琉汰

MF 66 高橋大悟

FW 25 坪郷来紀

FW 37 吉田晃盛

監督

増本浩平

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 35 江川慶城

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 8 藤村慶太

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

FW 9 有田稜

FW 18 河村慶人

控え

GK 73 熊倉匠

DF 5 山田裕翔

DF 16 村松航太

DF 23 小島凛士郎

MF 41 三品直哉

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

FW 55 中山桂吾

監督

村主博正