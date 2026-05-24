北九州vs鹿児島 スタメン発表
[5.24 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 6 星広太
DF 22 生駒仁
DF 96 西袋裕太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 30 福森健太
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 39 谷口璃成
DF 4 長谷川光基
MF 8 吉長真優
MF 13 熊澤和希
MF 24 平松昇
MF 40 官澤琉汰
MF 66 高橋大悟
FW 25 坪郷来紀
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 41 三品直哉
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 6 星広太
DF 22 生駒仁
DF 96 西袋裕太
MF 7 平原隆暉
MF 9 河辺駿太郎
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 30 福森健太
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 39 谷口璃成
DF 4 長谷川光基
MF 8 吉長真優
MF 24 平松昇
MF 40 官澤琉汰
MF 66 高橋大悟
FW 25 坪郷来紀
FW 37 吉田晃盛
監督
増本浩平
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 41 三品直哉
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正