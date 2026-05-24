「お兄ちゃん大好きニャンズ」「か、可愛い♡」と絶賛されているのは、お兄ちゃんの帰宅時の光景。愛情いっぱいな「ただいま」の光景が素敵だと、5万再生を超える反響が寄せられています。お兄ちゃんも猫ちゃんたちも嬉しそうなその姿に、つられて笑顔になってしまう人が続出することとなりました。

【動画：帰宅したお兄ちゃん→『2匹の猫』を抱っこすると……ほっこりする『ただいまの光景』】

お兄ちゃんの「ただいま」の挨拶は…

Instagramアカウント『しーちゃん』に、お兄ちゃんが帰宅した時の幸せいっぱいな光景が投稿され、たくさんの人に笑顔を届けています。

その光景が見られたのは、茶トラ猫のリトラ君とハチワレ猫のだてさんのお兄ちゃんがお家に帰ってきた時のこと。ある日、お兄ちゃんはお家に帰ってくると、猫ちゃんたちに「ただいま」の挨拶をしてくれたのだそう。しかし、その挨拶の仕方が少し個性的だったのだとか。

リトラ君とだてさんを左右の手でそれぞれ抱き上げたお兄ちゃんは…そのまま自分の顔の近くまで持ち上げたそう！ふたりの可愛いお顔を間近で見たかったのでしょうか？

可愛い猫ちゃんたちを独り占めできるなんて、なんだか疲れも吹き飛んでしまいそうです。

ぬいぐるみ化するリトラ君とだてさん

そんなお兄ちゃんの「ただいま」の挨拶をしてもらったリトラ君とだてさん。猫ちゃんたちの反応はというと…しっぽをゆらゆらと揺らして、どうやらふたりも嬉しそうなご様子。きっと、ふたりもお兄ちゃんに会いたくて仕方なかったのでしょう。

その後、お兄ちゃんはリトラ君とだてさんをくるっと回転させ、ふたりを抱きしめるような体勢に。その間もリトラ君とだてさんは、お兄ちゃんに身を任せて静かにしていたそう。その姿は、まるでぬいぐるみのようだったといいます。

そんなお兄ちゃんと猫ちゃんたちの平和な「ただいま」の光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

愛情いっぱいの「ただいま」にほっこり♪

この日は2匹一緒に抱っこしたため、猫ちゃんたちに顔を近づけるだけで終わりだったお兄ちゃん。しかし、手が空いている時には、しっかりめの挨拶をするのだそう。別の日に帰宅したお兄ちゃんは、カバンを置くとリトラ君を抱っこし、そのままリトラ君のお腹に顔をうずめて『猫吸い』を開始。

たくさんの癒しをチャージして、きっとお兄ちゃんの疲れも吹き飛んでいったことでしょう。

そんなお兄ちゃんと猫ちゃんたちの「ただいま」の光景には、「猫ちゃんのしっぽフリフリと足ピーンが可愛いｗ」「大人しい猫さんたちですね」「安心してるのかな？」と温かく見守るコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『しーちゃん』では、そんな猫ちゃんたちと家族の愛情いっぱいな日常が投稿されていますよ。

リトラ君、だてさん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「しーちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。