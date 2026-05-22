梅雨限定のパフェやあんみつが登場する『Raindrop Sweets』【タカノフルーツパーラー】
タカノフルーツパーラーは、6月1日から『Raindrop Sweets』と題し、期間限定のデザートを提供する。梅雨の時期限定のメニューとして、紫陽花やカエル、雫、傘などをモチーフにした愛らしいパーツをあしらっている。
価格:税込2200円
提供期間:6/1〜6/30
紫陽花の下に雨宿りするカエルをイメージしたパフェ。グラスの中に入れたブルーベリーグラニテの甘酸っぱさに、ソフトクリームが絡む。
※レインデイズパフェを注文すると、税込440円でコーヒーまたは紅茶が注文できる。◆池袋東武店「レインパフェ」
価格:税込2420円
提供期間:6/1〜6/21
雲の下で、紫陽花と雨に濡れて輝くフルーツたちをイメージしたパフェ。ベリーをベースにした仕立て。◆京急上大岡店「雨音クリームあんみつ」
価格:税込2200円
提供期間:6/1〜6/21
しとしとと降る雨の中で並ぶ、紫陽花と色とりどりのフルーツをイメージしたパフェ。さっぱりとした寒天にソフトクリームや豆みつを合わせて食べる。◆JR名古屋郄島屋店「雫パフェ〜マスクメロン･苺〜」
価格:税込2530円
提供期間:6/1〜6/21
きらりと輝く雫やカエルをあしらったパフェ。ヨーグルトクリームにメロングラニテを重ね、2種のフルーツを飾って仕立てた。◆横浜郄島屋店「虹色フルーツパフェ」
価格:税込2310円
提供期間:6/1〜6/21
雨粒をキャッチしたカエルをイメージしたパフェ。メロンゼリーやピーチグラニテにソフトクリームを合わせたさわやかな味わい。
【梅雨限定のパフェやあんみつの画像はこちら】◆川越丸広店「梅雨のきらめきパフェ」
価格:税込2200円
提供期間:6/1〜6/21
雨の中の紫陽花と鮮やかな虹をイメージしたパフェ。カシスババロアやブルーベリーグラニテを重ねている。◆アトレ吉祥寺店「和風パフェ〜五月雨〜」
価格:税込2310円
提供期間:6/1〜6/21
レインドロップのようなゼリーとフルーツを散りばめられたパフェに、黒蜜とゼリー、ほうじ茶クリームや抹茶ソースを絡めたソフトクリームなどを重ねた。