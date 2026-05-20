¡Ö¥¤¥í¥â¥Í¥¢ÈÇ¡¦¥â¥Î¥Þ¥Í¥Ð¥È¥ë¡×30ÆüÊüÁ÷¡¡·Ý¿Í¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í£±ËÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
TBS·Ï¤Ç30Æü¸á¸å7»þ¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¤ÏÆ±6»þ51Ê¬¡Ë¤«¤é¡Ö¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡¡¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÆÃÈÖ¡¡¶Ë¸Â¤â¤Î¤Þ¤Í¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥Þ¥Í¥â¥Í¥¢¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
05Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡¡¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¡Ö¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡×¤Ï°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡¢¥â¥Î¥Ü¥±¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¤Î5¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í1ËÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¤Î°ã¤¦2¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¤Ç¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ100¿Í¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5¿Í¤ò1Ê¬´Ö¤ÇÁ´°÷¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥ê¥¢¤·¤¿·Ý¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿³ºº°÷¤ÎÅêÉ¼¤ÇMVP¤ò·èÄê¤·¡¢¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£MC¤ÏÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ê61¡Ë¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤ÏÆ±¶É¤Î½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê42¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£½Ð¾ì¼Ô¤Ï¶áÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£