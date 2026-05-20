「コバトレ」の開発者・木場克己氏が知られざる舞台裏を証言

来月11日に開幕するサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）日本代表メンバー26人の発表会見で、大きな話題となったのが所属クラブで調子を上げていたMF守田英正（スポルティング）の選出外だった。昨年7月から名手を専属で支えたプロトレーナー、木場克己氏は「THE ANSWER」の取材で、これまで明かされなかった愛弟子の努力と進化を証言。完全オンラインという自身初の指導法でコンディションアップに導いたという名伯楽は「4年に一度の大舞台でバージョンアップした彼の姿を見せられないことは残念」と悔しさを滲ませた。

ワールドカップ5大会連続出場となった長友佑都（FC東京）、エースとして活躍が期待される久保建英（レアル・ソシエダ）ら森保ジャパンのビッグネームの専属トレーナーとして知られた木場氏。15日に行われたメンバー発表会見を祈る気持ちで見ていた。

「チャンピオンズリーグ（CL)の大舞台でも名門相手にコンディションの良さを見せていた。守田選手の名前がなかったことは本当に悔しい」

バランス、アジリティ、体幹を強化する独自メソッド「コバトレ」の開発者はこう言葉を絞り出した。

師弟関係のスタートは昨年6月21日、木場氏のインスタグラムに届いた守田からのDM（ダイレクトメッセージ）だった。丁寧な挨拶とともに、怪我の予防、走り方や体幹の使い方などの課題解決に助力を求められた。

都内で経営する「KOBAトレSTUDIO」を拠点とする木場氏。欧米など海外を拠点とするアスリートとはこれまでミーティングとフィジカルチェックを経て、直接指導をスタートするのがルーティンだったが、「守田選手とは実はまだ会っていません。直接指導できない状態でトレーナーとして、いかにハイパフォーマンスを導き出すか。オンラインミーティングとトレーニング動画のやり取りを密にすることで解決しました。最初のミーティング以降、1年間ずっと遠隔指導。完全オンラインでプロ選手の指導を進めるのは初でした」と明かした。

プロ生活スタート以降、ふくらはぎや太ももの筋肉のトラブルに毎年のように苦しんでいたという守田。リスボンと東京という時差からトレーニングやミーティング時間の調整に苦労しながら、二人三脚で10ヶ月間根本的な問題解決に取り組んだ。

同じトレーニングメニューでも前後左右とアングルを変えてチェック。木場氏は脇腹など微妙な左右差を指摘した。

「サッカーの動作で言えば、切り返しの部分で負担がかかっていた。左右差を解消させて、体幹を強化し、連動できるメニューをこなしてもらいました。柔軟性を高めて、ぶれない体の軸を作れることで、切り返しのスピードとスムーズさを高める効果を目指しました。守田選手は真面目でストイックにトレーニングを続けてきた」

守田からは指導開始半年後からコンディション向上の手応えも伝えられていた。欧州CLの舞台で前回覇者パリ・サンジェルマン、アーセナルという強豪相手に堂々たるプレーを見せるなど進化の片鱗を見せていた。「30歳にしてバージョンアップできていた（※守田は5月10日に31歳の誕生日を迎えた）。W杯の舞台でも戦えるカラダに仕上がっていたと思う」と木場氏も手応えを示していた。

W杯メンバー発表後、落選となった守田から1通のメッセージが届いた。「本当に後悔はないです！」という力強い言葉と共に、1年間の遠隔トレーニングの充実と楽しさを感謝された木場氏。「所属クラブでのステップアップも待っているはず。来シーズン、そして、4年後のワールドカップに向けた更なる進化へしっかりとサポートしていきたい」と前を向いていた。



（THE ANSWER編集部）