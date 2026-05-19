イランがホルムズ海峡を通過する船舶向けにビットコインを用いた海上保険サービスを設立したと準国営メディアが報じる

イランがホルムズ海峡を通過する船舶向けにビットコインを用いた海上保険サービスを設立したと準国営メディアが報じる