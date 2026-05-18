中村達也率いるLOSALIOSが、21年ぶりとなるオリジナルアルバムを、ユニバーサル ミュージックより今秋発売することが発表された。

LOSALIOSは中村達也のソロプロジェクトとして1996年に活動を開始し、今年で活動開始30周年を迎える。 現在は中村達也(Dr)、TOKIE(Ba)、堀江博久(Key&G)、加藤隆志(G)、會⽥茂⼀ (G)の5⼈のメンバーで構成したバンドとして精⼒的にライブ活動中だ。

また、リリース発表と同時に、⾼解像度にアップコンバートした 「BLACK BUNNY」「HIT MAN」の2本のミュージックビデオがオフィシャル YouTubeチャンネルにて公開された。

さらに、最新ライブとして9⽉24⽇にThe BirthdayとのLIQUIDROOM対バンも発表された。こちらも詳細は後⽇発表となる。

■ライブ情報

2026年9⽉24⽇(⽊）LIQUIDROOM

対バン: The Birthday

タイトル、詳細：後⽇発表 ■＜LOSALIOS “NATURE” ＞

5⽉18⽇（⽉）渋⾕クラブクアトロ info 03-3477-8750

5⽉20⽇（⽔）名古屋クラブクアトロ info 052-264-8211

5⽉21⽇（⽊）梅⽥クラブクアトロ info 06-6311-8111 ■東北TOUR＜LOSALIOS “BACK TO THE NATURE TOUR 2026” ＞

6⽉29⽇（⽉）仙台MACANA info 022-262-5454

6⽉30⽇（⽕）盛岡 the five morioka info 0196-601-6931

7⽉1⽇（⽔）弘前 KEEP・THE・BEAT info 0172-26-6968

7⽉2⽇（⽊）秋⽥ Club SWINDLE info 018-865-7150

＜開場/開演＞ 全公演 開場18:15 開演19:00

＜チケット代＞ 前売 ￥6,500 オールスタンディング/ 税込/ 整理番号付/ D代別U 25 割 前売￥ 3,500 オールスタンディング/ 税込/ 整理番号付/ D代別 ※お⼀⼈様4枚まで / 紙・電⼦併⽤＜チケット取り扱い＞

e＋（全公演） https://eplus.jp/

ぴあ（盛岡のみ） https://t.pia.jp/

ローソンチケット（秋⽥のみ） https://l-tike.com/