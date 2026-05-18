スーフー氏が公開した「超イケてるショウ」

ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）からの敵地エンゼルスとの3連戦で、13打数6安打の打率.462、7打点、OPS1.332と復活を印象付ける猛打を発揮した。古巣との思い出深い試合で、ドジャース公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が捉えた1枚の写真が話題を呼んでいる。

大谷とも親しい仲で知られるスーフー氏は17日（同18日）、自身のインスタグラムにて「超イケてるショウ」として自身が撮影した写真を投稿した。16日（同17日）の試合後に地元ラジオ局「AM 570 LA Sports」でレポーターを務めるデビッド・バッセー氏からインタビューを受ける場面だった。

試合後とあって場内の点灯が減り、インタビュー中の大谷がライトアップされるような形になっている。周囲の暗闇と合わせて幻想的な空間が広がっている。

この写真には「幻想的な場面ですね」「エンゼルスタジアムでの美しいヒー ローインタビュー」「ショーは今まさにコンサートをしようとしているかのようだ」「君のフィードは最高だよ、ジョン」「エンゼルスとドジャース、両方のファンへ深い敬意と愛を示した大谷選手の温かい心が溢れ出ています」などと反響が寄せられた。

大谷はこの試合で4打数2安打2四球5打点の活躍を見せた。インタビューでは、「エンゼルスファンもそうですし、ドジャースファンも、所属している2つのチームのファンの方々の前でプレーできるのは特別なことなので、そこでいいパフォーマンスができるのは特別なことだと思います」などとコメントしていた。（Full-Count編集部）