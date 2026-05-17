ESSEベストフレンズ101で整理収納コンサルタントの奥田明子さんは、今までさまざまなキッチングッズを試してきたそう。そのなかで「10年以上愛用していて、これからも使いたいもの」を3つ紹介します。ワインオープナーやタワシなど、かゆいところに手が届くアイテムが勢ぞろいです。

1：カルディのソムリエナイフ。ワインのコルク抜きで愛用

今から15年くらい前に、カルディコーヒーファームで5年ほど働いていました。そのときから愛用しているのがカルディのオリジナルソムリエナイフです。

コルクの栓を抜くとき、力をめいっぱいかけることなく使えるのでとても便利です。いざというときにあると活躍すると思います。

・ソムリエナイフ ネイビー 1個（カルディオリジナル）

2：水ぎれのよい編みタワシ

実家で母が使っていたことがきっかけで使い始めたものです。私は今までいろいろなキッチンスポンジを試してきましたが、こちらの水ぎれのよさが便利だと思い、ずっと愛用しています。以前と違い今は立体になっていますが、水ぎれのよさは健在。泡立ちも抜群ですよ。

色はピンクとグリーンの2色。白やモノトーンだとよりよいとは思いますが、やはり使いやすさ重視で愛用しています。

・ズビズバ（R）サラッシュ（R） 隅々まで洗えるあみたわし立体タイプ（旭化成）

3：無印良品のマッシャーはコンパクト

ジャガイモやサツマイモをつぶすときに便利なマッシャー。買う前はスプーンやフォークの背を使っていました。ですが、もっとラクにジャガイモやサツマイモをつぶしたい、ということで購入してみました。

約20cmなのでコンパクトなサイズもお気に入りポイントです。これからもずっと使いたいアイテムで、やはり買って正解でした。

・ステンレス マッシャー（無印良品）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

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