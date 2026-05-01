セメニョ芸術弾でチェルシー撃破のマンCが3年ぶり8度目のFA杯優勝！…国内カップ戦2冠を達成

セメンヨの技ありヒールで シティがついに先制🧙‍♂️✨ マンチェスター・Cが チェルシーのゴールをこじ開ける🔥 🏆 FAカップ 決勝 ⚔️ チェルシー v マンチェスター・C 📺 https://t.co/dAd7CEtCfE pic.twitter.com/5FfjRoGorm

前半27分 シティに決定機✨



マテウス・ヌネスの

裏抜けからのクロスに

ハーランドが合わせるも

惜しくもオフサイドに🏳



🏆 FAカップ 決勝

⚔️ チェルシー v マンチェスター・C

📺 https://t.co/dAd7CEtCfE pic.twitter.com/1NWggzo99b