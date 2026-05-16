インスタグラムを更新

フィギュアスケート女子の2018年平昌五輪金メダリスト、アリーナ・ザギトワ（ロシア）が日本時間15日、自身のインスタグラムを更新。上海のディズニーランドを満喫する写真を公開すると、ファンを「幸せそう！」と歓喜させている。

ザギトワは、白いTシャツにデニムのショートパンツという涼しげな装い。サングラスをかけて満面の笑みを浮かべた。パーク内を歩く姿のほか、茶色いシャツを着た男性に肩車をされてパレードを見物していたようだ。

ザギトワは自身のインスタグラムで実際の姿を画像と動画で公開。海外のファンの目を釘付けにしている。

「美しくて、幸せそう！ いつもそんな風でいてね」

「もっと笑顔と楽しい瞬間を」

「美しいアリーナ」

「この男性は誰…？」

「誰の上に座っているの！？」

「誰の肩に乗っているのかな？」

15歳で2018年の平昌五輪で金メダルを獲得したザギトワ。23歳となった現在はアイスショー、レポーター、モデルなど幅広く活躍している。今年に入ってから、8歳になった愛犬マサルの近影を公開していた。



（THE ANSWER編集部）