フリースタイルスキーの中尾春香

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル代表・中尾春香（佐竹食品）が公開した警官姿が話題を呼んでいる。14日、自身のインスタグラムを更新。白バイにまたがる凛々しい姿に、ファンから「似合い過ぎ」「カッコイイ」などの声があがった。

雪上と同様の凛とした姿勢でまたがった。中尾は青い白バイ警官の制服姿でバイクに搭乗。髪はポニーテールにして黒いヘアゴムで結び、ハンドルを持ちながら笑顔を見せている。「この度、奈良県警の広報大使として『自転車安全利用』について発信させていただくことになりました」と報告している。

続けて奈良公園の鹿や大仏の写真を公開。「奈良県のパワースポットを巡りながら、歴史や自然、人のあたたかさなど、奈良の魅力をたくさん感じています」とつづると、今後行われる自転車安全利用の広報イベントを告知した。

「自転車に乗るときは交通ルールを守って、安全第一 ぜひ遊びに来てください！」と結んだ中尾の投稿には、ファンから反応が相次いだ。

「美人モーグラーさん 同じ女子ですが、推してます」

「白バイカッコいい 春香ちゃんに捕まりたいなんて言いません 笑」

「中尾さん、凛々しいお姿ありがとうございます」

「白バイ隊のお姿がカッコイイ 違反してもいいので捕まりたい」

「春香様に逮捕されたい」

「白バイが似合い過ぎて…」

「バイク姿カッコ良すぎ！！姿勢良すぎ」

「こんな綺麗な人が白バイ乗ってたら目立つでしょうね」

25歳の中尾は、ミラノ・コルティナ五輪の女子モーグルで17位、女子デュアルモーグルは1回戦敗退。3月のワールドカップ（W杯）富山大会のデュアルモーグルで7位に入るなど、第一線で奮闘を続けている。



（THE ANSWER編集部）