Organic Callが、5月13日に配信リリースした新曲「幸福回収論」の MVを公開した。

“強い信念を持ち、明日への微かな希望を唄う”Organic Callが届ける「幸福回収論」は、うまくいかなかった日々や、報われなかった想いさえも、未来の自分が意味を与えてくれる──そんな想いを優しく描いた一曲。

“すべてが幸せのための伏線だったとしたら、今日という一日も少しだけ愛せる気がする。”

不完全なままでいいと、そっと背中を押してくれるような歌詞と、繊細ながらも力強いバンドサウンドが胸を打つ、Organic Callらしい温度感のある楽曲に仕上がっている。

MVは、メンバー演奏シーンのないドラマ仕立ての作品。男女2人の何気なくも幸せな日常が描かれ、そして小さな希望を丁寧に映し出している。楽曲の世界観とリンクした映像表現にも注目してほしい。





＜Organic Call pre. 『SAME PACE TOUR 2026』＞

2026年9月3日（木）千葉LOOK OPEN 18:30 / START 19:00 w/Arakezuri

2026年9月10日（木）横浜 BAYSIS OPEN 18:30/ START 19:00 w/リアクション ザ ブッタ

2026年9月18日（金）仙台FLYING SON OPEN 18:30 / START 19:00 w/プッシュプルポット

2026年9月20日（日）札幌 SPIRITUAL LOUNGE OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあり

2026年10月9日（金）愛知CLUB UPSET OPEN 18:30 / START 19:00 ※対バンあり

2026年10月24日（土）広島ALMIGHTY OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあり

2026年10月25日（日）福岡Queblick OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあり

2026年11月7日（土）群馬SUNBURST OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあり

2026年11月20日（金）梅田Shangri-La OPEN 18:30 / START 19:00 ※対バンあり

2026年11月30日（月）渋谷CLUB QUATTRO OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン ▼TICKET（3次先行）

受付期間：〜5/31(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/organiccall-2026/